Prezzi alle stelle. Superata Roma. Record sui Colli

Nel 2024 le Due Torri hanno superato Roma per prezzo medio del costo di una casa. I dati sembrano confermare questo trend anche per i primi mesi del 2025. Secondo l’ultima fotografia di Immobiliare.it, a febbraio il prezzo medio richiesto per gli immobili residenziali in vendita si è attestato a 3.578 euro su metro quadro, segnando un incremento del 4,68% rispetto a un anno fa. Anche il prezzo d’affitto medio per metri quadri ha raggiunto il suo picco storico: 17,1 euro. Trovare casa in città è sempre più difficile, per tutti: stanze di otto metri quadrati affittate a 600 euro al mese e monolocali, in media, dati in locazione a più di 750 euro al mese. Così il mercato immobiliare bolognese ridisegna i suoi limiti (verso l’alto) a ogni misurazione. E la città è sempre più caratterizzata da un’ampia verità di prezzi, a seconda del quartiere in cui si vuole andare a vivere. Il disagio è palpabile in particolare negli studenti e nelle famiglie, sempre più in difficoltà a trovare casa. Anche per colpa del fenomeno degli affitti brevi dedicati perlopiù ai turisti.

Prezzi in costante aumento con picchi di cinqumila euro al metro quadrato nelle zone più chic, quindi la zona dei colli e del centro. Mentre la zona dove comprare casa costa meno è il Pilastro/San Donato: 2.865 euro al metro quadro con affitti in media sui 15,64 €/mq. Passeggiando per il centro, invece, i prezzi medi di vendita si attestano intorno ai 4.345 €/mq, mentre per gli affitti si registra il valore più alto della città con 19,18 €/mq al mese. Poco più basso è il valore nelle aree di via Murri e Massarenti: prezzi di vendita pari a 3.590 €/mq, con affitti a 16,46 €/mq. Nel quartiere Porto-Saragozza, in particolare tra via Andrea Costa e Saffi, i prezzi medi sono simili a via Murri (3.531 €/mq per la vendita e 16,35 €/mq per l’affitto). Spostandoci nelle zone in cui vivere a Bologna costa meno, troviamo la Bolognina, con numeri inferiori alla media cittadina: valori medi di 3.302 €/mq per la vendita e 16,10 €/mq per l’affitto. In San Vitale e Mazzini le case sono in vendita in media a 3.202 €/mq, gli affitti a 15,01 €/mq. La zona con gli affitti più convenienti è l’area vicina al Savena: 14,60 €/mq al mese. A livello di prezzi di vendita via Toscana e l’area del Savena viaggiano a circa 3.275 euro su mq. Nonostante i cantieri, in Santa Viola si vende casa a 3.172 euro/mq e gli affitti a 14,93 €/mq.

Ci arriva vicino a questi numeri il valore nell’area dell’aeroporto e Borgo Panigale (vendita a 3.086 €/mq, affitti a 15,28 €/mq). Nel confronto con altre città italiane, la più cara resta Milano: oltre 5.200 euro al metro quadro. Seguita da Firenze supera la soglia dei quattromila euro su metro quadro: quasi 4.400 euro/mq. Bologna conferma, come detto, il sorpasso su Roma: 3.578 euro al metro quadro contro i 3.504 euro al metro quadro della Capitale nel febbraio di quest’anno.

Giovanni Di Caprio