Prezzo bloccato per gli skipass stagionali al Corno

La stagione bianca è alle porte e si apre la campagna per gli abbonamenti stagionali rivolti agli amanti dello sci alpino. Da domani al 20 novembre scatta infatti la prevendita degli skipass stagionali a prezzi scontati per il Corno alle Scale (nella foto). E per il quarto anno consecutivo senza aumenti di prezzi.

Lo annuncia la società degli impianti del comprensorio appenninico bolognese, dopo aver deciso di mantenere invariati i prezzi degli abbonamenti stagionali anche per la stagione invernale 2025-2026. Per tutti gli altri, giornalieri, festivi e plurigiornalieri, "è previsto invece un piccolissimo ritocco di un euro". Con questa scelta, il Corno alle Scale "si conferma una fra le stazioni più convenienti d’Italia con prezzi, per lo stagionale acquistato prima del 22 novembre, che vanno dai 60 euro per i bambini fino ai sette anni, ai 280 euro per i ragazzi fino ai 14 anni, per salire ai 450 euro per gli adulti fino ai 65 anni e 400 euro per i senior". Ulteriori agevolazioni sono previste per i residenti nel comune di Lizzano in Belvedere e in quelli limitrofi, ovvero Alto Reno Terme, Camugnano, Gaggio Montano, Castel d’Aiano, Castel di Casio e Vergato, nonché per i proprietari di seconde case. L’abbonamento è acquistabile online sul sito: www.cornoallescale.org.

Fra le novità della stagione 2025-2026 c’è l’inaugurazione della nuova seggiovia biposto Cavone-Rocce e l’ammodernamento dell’impianto di innevamento sulla pista Tomba Due e Corno Alto. Sono invece in fase avanzata da parte del Comune di Lizzano in Belvedere, titolare del finanziamento, i lavori di costruzione della nuova seggiovia Polla-Lago Scaffaiolo. Dopo di che, non resta che aspettare la prima nevicata.