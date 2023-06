Pride, concerto di Marco Mengoni e Bologna città 30: un sabato a rischio ingorgo

Bologna, 29 giugno 2023 – Potrebbe succedere che, sabato primo luglio, automobilisti e residenti si sentano un po’ come Sordi e Mastroianni nel film di Luigi Comencini: “L’ingorgo”. La si può immaginare così Bologna, come su quel set, in cui migliaia di automobilisti erano costretti a rimanere bloccati nello stesso punto per ore. E il rischio può pure essere concreto, perché, proprio sabato, confluiscono in città una serie di eventi. Tanto per cominciare sarà il primo giorno del Piano particolareggiato del traffico “Bologna città 30”, per cui nel 70% delle strade dell’intero centro abitato si dovranno rispettare il 30 chilometri orari. Sempre sabato, in città si svolgeranno la manifestazione Lgbtqia+ Pride e il concerto di Marco Mengoni allo stadio Renato Dall’Ara. Normale quindi aspettarsi qualche disagio.

Bologna Città 30

Tutta la città, tranne un centinaio di vie, rimarranno per ora al limite di 50 all’ora. Diventano strade a 30 all’ora tutte le radiali principali che portano fuori dalla città: via Massarenti, via Mazzini, via Andrea Costa, via Saffi, via Zanardi (quasi totalmente), via San Donato, via Murri, via San Mamolo, via Saragozza. Inizialmente chi verrà ‘pescato’ in eccesso di velocità verrà solo redarguito, dal primo gennaio 2024 verrà invece introdotto il sistema sanzionatorio, con controlli della Polizia Locale e forse anche con nuovi autovelox. Il numero dei morti nel centro abitato si è fortemente ridotto negli ultimi 25 anni, ma è ancora lontano dall’obiettivo di azzeramento, per questo “il Comune – si legge in una nota – ritiene necessario un ulteriore salto di qualità nelle politiche per la sicurezza stradale, che sarà definitivamente sancito dalla trasformazione di Bologna in Città 30”.

Rivolta Pride a Bologna

Dai giardini di Villa Cassarini a piazza XX Settembre. Il Rivolta Pride torna sabato nelle strade bolognesi al grido di ‘Lotta e cura senza paura!’. Il corteo si radunerà alle 16 a Villa Cassarini, per poi muoversi un’ora dopo. La marea arcobaleno andrà da Porta Saragozza verso viale Carlo Pepoli, poi Porta Sant’Isaia, viale Giovanni Vicini, Porta San Felice, viale Silvani, Porta Lame. Da qui dritti verso via Don Minzoni, piazza dei Martiri, via Dei Mille e via Indipendenza, termimando poi in piazza XX Settembre dove si svolgeranno gli interventi conclusivi.

Concerto di Marco Mengoni

Per quanto riguarda il concerto, in previsione dell’alto afflusso di persone che prenderà parte all’evento, il settore Mobilità del Comune ha emesso un’ordinanza per agevolare le problematiche inerenti la viabilità. I provvedimenti al traffico e i divieti di sosta riguarderanno la zona nelle vicinanze dello stadio, in particolare le vie Andrea Costa, De Coubertin, Della Certosa, Delle Tofane, XXI Aprile, Curiel, Dello Sport, piazza della Pace.

Dalle 15 alle 24 di sabato 1 luglio, è stata predisposta una sosta gratuita per le auto in viale Gandhi, via Tolmino, via Pietro Nenni, via Giuseppe Saragat, via Togliatti, via Tadolini, via Sanzio, mentre in via Cassini è stata prevista la sosta di venti pullman. Anche le linee bus subiranno delle variazioni. Le modifiche saranno consultabili sul sito di Tper.

Strade chiuse e percorsi consigliati

Per chi percorre la Tangenziale o proviene da Autostrade (Milano, Firenze, Padova, Ancona), uscite consigliate: n°1 (Casalecchio di Reno), n°2 (Borgo Panigale), n°4 (Aeroporto-via Triumvirato) e uscita n° 5 con percorso via Cristoforo Colombo, via Marco Polo, via Manzi, via Terracini, viale Sabena, via Prati di Caprara, viale Pertini. Per chi proviene dall’area urbana: accedere dalla zona ovest della città, Borgo Panigale, Casalecchio di Reno, o zona nord con percorso via Cristoforo Colombo, via Marco Polo, via Manzi, via Terracini, viale Sabena, via Prati di Caprara, viale Pertini.