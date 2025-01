Vetri sfondati, urla e picconate al muro: “Sono prigioniera di un incubo in casa mia”

Vergato (Bololgna), 28 gennaioo 2025 – “Da mesi vivo nella paura. Ho dovuto mettere i vetri anti-sfondamento alle finestre, perché ogni notte qualcuno me le distruggeva. Ho anche installato un allarme. Vivo prigioniera in casa mia”. Giovanna De Felice, 44 anni, ad aprile scorso ha deciso di lasciare Bologna e trasferirsi a Vergato. Ha acquistato una casa, pronta a un nuovo inizio in Appennino, piena di entusiasmo. “Ma sin da subito questo entusiasmo si è trasformato in preoccupazione prima, terrore poi”, dice la donna, che vive da sola nell’appartamento al pianterreno di una palazzina.

I problemi sono iniziati sin dalla prima notte passata nella nuova casa e adesso la donna è arrivata a sporgere già cinque denunce contro ignoti ai carabinieri, che stanno lavorando per identificare l’autore dei vandalismi e di quella che, per la vittima, “è diventata una persecuzione che non mi fa dormire di notte”.

Andiamo per ordine. Ad aprile scorso Giovanna si trasferisce nell’abitazione appena acquistata, dove solo un altro appartamento risulta al momento occupato. “Se si escludono episodi di urla notturne – racconta – tutto è andato bene fino allo scorso novembre, quando una mattina ho trovato la porta fracassata, con il vetro sfondato. Lì per lì ho pensato a un atto vandalico e ho chiamato il vetraio, per sostituirla. Ero ovviamente infastidita, ma non pensavo si trattasse di un gesto diretto proprio a me”. Subito dopo la sostituzione del vetro succede però qualcosa: “Dieci minuti dopo che il vetraio era andato via, ho iniziato a sentire dei rumori assurdi: ero in camera da letto e ho sentito questi colpi come di piccone contro la parete. Mi sono affacciata e ho visto quest’ombra: ho chiamato subito i carabinieri, lui ha continuato ancora poi ha smesso poco prima che arrivassero”.

Dopo quell’episodio, per un paio di mesi la vita di Giovanna è sembrata tornare normale. “Fino a Capodanno: da quel momento in poi è un continuo di danni e urla. Io ho idea di chi possa essere, l’ho anche riferito ai carabinieri, a cui ho sporto cinque denunce in un mese”. Intanto però, Giovanna ha dovuto prendere dei vetri blindati, “altrimenti ogni giorno ero alle prese con i danni” e pochi giorni fa ha installato anche un sistema di allarme, “che scatta appena viene toccato qualcosa. Così questa persona ora non rompe più nulla. Ma urla. Urla per ore davanti alla mia finestra. E io ho paura: sono una donna che abita da sola, finora questa persona ha fatto danni solo alle cose, non mi ha toccato, non ho mai avuto modo neppure di incontrarla in giro. Ma non vivo comunque serena. Perché chi può dire, visti i precedenti, cosa può succedere? E se un giorno, invece di sfondare delle cose, se la prenderà con me?”.

I militari dell’Arma della compagnia di Vergato hanno in mano la vicenda e stanno indagando: sono già stati acquisiti i video delle telecamere di sorveglianza, per arrivare a identificare l’autore dei danneggiamenti e porre fine “a questo incubo. Quando ho comprato casa ero felice, non voglio rinunciare ai miei sogni per colpa di qualche squilibrato”, conclude Giovanna.