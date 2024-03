Prima data live italiana per ’The Clockworks’. Dall’Irlanda in cerca di una ’Exit strategy’

Prima data italiana per gli irlandesi Clockworks che stasera saranno sul palco del Covo Club per il ’Cool Britannia party’. Formati a Galway e ora residenti a Londra, i The Clockworks sono James McGregor (voce/chitarra), Sean Connelly (chitarra), Damian Greaney (batteria) e Tom Freeman (basso).

Presenteranno dal vivo il loro nuovo album ’Exit strategy’, uscito lo scorso novembre, incentrato su un protagonista che si trasferisce da Galway a Londra in cerca di significato, certo che la soluzione stia nel cambiare ambiente e comportarsi come qualcuno che in realtà non è...