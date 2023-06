"Prima dell’800 la pediatria non esisteva" Dall’Osso racconta l’evoluzione del settore

Come è cambiata la medicina pediatrica negli ultimi cinque secoli? Lo spiegherà oggi (ore 18 alla Libreria Nanni) Tiziano Dall’Osso, il pediatra che ha pubblicato per Pendragon il libro ‘Sanità e infanzia a Bologna. Cinque secoli di storia’.

"È un viaggio che parte dal ’500 e arriva ad oggi. Nel libro si può leggere la storia di Bologna vista, però, dagli occhi di un medico pediatra. La parte iniziale di ogni secolo ricalca ciò che è successo in città. Questa parte poi ci porta a conoscere l’opera fatta da alcuni medici che si sono occupati di pediatria. Branca della medicina che nasce ufficialmente a fine ’800 quindi prima erano i medici che dovevano curare i bambini. Il primo pediatra ufficiale è stato Giovanni Berti, nato in città dove ha lavorato fino alla morte nel 1820".

Un libro solo per sanitari? "Ho cercato di fare un testo non scientifico. Si parla di medicina popolare quindi anche di erbe, leggende e astrologia. Così come di cosa succedeva in quei secoli. Ci sono tante cose curiose e, ovviamente, anche la medicina ufficiale".

Francesco Pierucci