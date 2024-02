Domani il Comune di Crevalcore ospita la prima edizione di ‘Climathon’ della pianura bolognese. L’evento dal titolo ‘Alluvioni ed emergenza. Come rendere più resilienti le comunità agli effetti dei cambiamenti climatici?’ si svolge dalle 8,30 alle 20 e si tiene al centro civico Monsignor Ernesto Franzoni", nel Parco Nord.

L’incontro è promosso dalla ‘Comunità della conoscenza e dell’innovazione’ che lavora per accelerare la transizione verso una società a zero emissioni di carbonio e resiliente al clima. E’ prevista una prima sessione mattutina con interventi di esperti. Nel pomeriggio i partecipanti si riuniranno in tavoli di lavoro per rispondere con azioni concrete alla sfida lanciata, grazie anche al supporto degli esperti. I progetti e le idee saranno presentati a una speciale giuria. A fare gli onori di casa il sindaco Marco Martelli ed è prevista la partecipazione di Irene Piolo, vicepresidente della Regione e assessore di Protezione civile.