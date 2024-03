Prima i fiori, poi le minacce di morte: braccialetto elettronico per il vicino di casa stalker

Bologna, 4 marzo 2024 – Ha scambiato la cortesia della vicina di casa per interesse. E ha iniziato a perseguitarla: prima mandandole fiori. Poi, visto che lei non aveva alcuna intenzione di corrispondere, passando alle minacce di morte. Un’ossessione, quella maturata dal sessantatreenne nei confronti della condomina di 20 anni più giovane, che ha portato a emettere nei suoi confronti un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, dopo la denuncia sporta dalla donna ai carabinieri.

Vittima e stalker si erano conosciuti in circostanze di quotidiano vicinato, scambiando due chiacchiere quando si incontravano nel parcheggio del condominio. Quell’educazione che lei condivideva con tutti i vicini è stata però ‘fraintesa’ dal sessantatreenne, che ha presto iniziato a tormentarla. La denuncia risale a un paio di settimane fa, quando la ragazza, esasperata, ha chiesto aiuto ai carabinieri della stazione Indipendenza. In quella circostanza ha spiegato di aver conosciuto l’uomo lo scorso autunno, scambiando con lui qualche parola quando si incontravano sotto casa.

Poco dopo, lui aveva iniziato a inviarle fiori sul posto di lavoro, tempestandola di messaggi e telefonate, oltre a lasciarle doni e bigliettini. Una mattina è arrivato a suonarle insistentemente il citofono di casa per farsi aprire e avrebbe premuto il campanello una volta ogni 30 minuti, dalle 10,30 fino alle 18,30.

Un comportamento irrazionale che ha spaventato la donna, creando in lei ansia e preoccupazione. Un altro episodio che l’ha intimorita è stato un messaggio che l’uomo le ha lasciato nella segreteria telefonica dell’ufficio, nel quale le diceva che "per quello che aveva in mente non sarebbero bastate nemmeno le forze dell’ordine a proteggerla". Ricostruiti gli episodi, per l’uomo è così scattato il divieto di avvicinamento, con l’applicazione del braccialetto elettronico.