"Prima l’indifferenza, poi il pianto liberatorio"

"Noi di Progetto Itaca non siamo qui per raccontare quanto vanno male le cose per i giovani ma per evidenziare quanto potrebbero andare bene. E la grande potenzialità della loro giovinezza". E’ la premessa di Elisa Vico, coordinatrice e vice presidente Progetto Itaca che racconta una giornata tipo con gli studenti che partecipano all’inziativa di informazione e sensibilizzazione al disagio mentale. "Entriamo nelle classi, e i ragazzi ci accolgono come fanno gli adolescenti del 2023: qualcuno ci sorride, per la maggior parte sono indifferenti. Inizia il video dello psichiatra, poi la giovane psicologa di Progetto Itaca, poco più grande di loro che parla delle emozioni: qualcuno ascolta, qualcuno guarda il telefono. Però si capisce che con un orecchio tutti ascoltano – affema –. La psicologa parla di stress, di ansia da prestazione e lì si apre un mondo: qualcuno racconta che prima di una interrogazione non dorme, prima di una verifica trema, l’ansia si estende al rapporto con i coetanei, nessuno in casa ha tempo di ascoltare e che nella classe c’è un problema di esclusione e di bullismo. A queste parole una voce emerge dall’ultimo banco in angolo sotto un cappello da baseball calato sugli occhi: qualcuno apparentemente indifferente al mondo comincia piangere. Sono bastate due parole sul loro mondo interiore per far emergere emozioni che sciolgono e scatta la solidarietà degli altri: stanno accanto, consolano. Automaticamente – prosegue Vico – salta fuori il problema dell’isolamento, sono soli, non parlano con nessuno, i genitori non hanno tempo. Suona la campanella dell’intervallo: nessuno si muove, restano tutti nei loro banchi, fermi. Noi di Itaca diciamo loro che possono uscire, fare il loro intervallo come tutti i giorni. Ma non si vogliono muovere, vogliono continuare a parlare. Stiamo parlando di loro, stiamo parlando ai loro cuori".