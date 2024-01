"Prima l’inventario, poi decideremo come investire"

"Aspetto l’inventario del patrimonio che ci è stato lasciato per poi decidere il da farsi". Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto parla della donazione milionaria dell’agricoltore Vittorio Ragazzi. "L’idea, nel caso il Comune accetti, è quella di investire in opere e non di certo per pareggiare eventuali debiti della macchina comunale. Aspettiamo di venire a conoscenza dell’inventario del patrimonio e poi agiremo di conseguenza". "Personalmente – aggiunge Pellegatti - conoscevo Vittorio Ragazzi. Era un uomo particolare".