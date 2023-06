"Prima mamma e poi ricercatrice"

Gian Luca Galletti, già ministro dell’ambiente e attuale presidente di Emil Banca, qual è l’ultimo ricordo che ha di Flavia Franzoni?

"La settimana scorsa l’ho incontrata con il marito Romano in piazza Santo Stefano, che era ed è la sua piazza. Fa strano e soprattutto è doloroso non aver saputo che quella sarebbe stata l’ultima volta in cui l’avrei vista. Aveva la borsa della spesa, come sempre. È questa la donna Flavia: scienziata, operosa per i più fragili, ma, alla fine, sempre la mamma dei suoi figli".

La funzione ha fatto emergere una figura completa della professoressa.

"È stata una cerimonia in cui c’era molta unità, molta vicinanza a Flavia, prima di tutto, a Romano e alla sua famiglia. Questo dimostra quanto questa città le sia riconoscente. Ciò che mi ha colpito di più sono state le parole del cardinale Matteo Zuppi e il fatto che Flavia sia stata ricordata per la sua storia e non esclusivamente come moglie di Prodi. È stata ricordata per quello che ha rappresentato nel suo campo, che è la sociologia e anche per quello che ha fatto per i più deboli della città".

Quale caratteristica della docente Franzoni Prodi ha maggiormente apprezzato sia in campo scientifico che nella vita privata?

"Ciò che ho apprezzato di più e che apprezzo ancora adesso è il ruolo della madre. In particolare, la dolcezza che sempre ha avuto verso i suoi figli e i suoi nipoti, che si è poi distribuita, riversata e sostenuta ogni volta verso gli altri. Questa è una dote importante che apprezzo molto. Ha dedicato la sua vita allo studio e alle opere verso gli altri, sempre con la stessa delicatezza e gentilezza".

Mariateresa Mastromarino