Prima prova esame di Maturità oggi, a Bologna studenti divisi sull’esame orale per gli alluvionati. Le tracce scelte

Bologna, 21 giugno 2023 – Al Mattei e al Majorana i ragazzi si dividono dopo la prima prova di Maturità. C’è chi ritiene corretta l’ordinanza del Governo, che prevede che lo studente residente in un comune alluvionato o con la scuola che è in un comune alluvionato (da decreto del Governo), si vedrà abbonati gli scritti, cimentandosi solo nell’orale.

Volti tra i banchi della prima prova di Maturità

E chi invece pensa che le misure siano state concepite in modo troppo frettoloso e poco concreto. Giulia Marchesi, 19 anni del Mattei, ha appena sostenuto la prova scritta, ma “una mia compagna - racconta - che abita a Ponticella, nonostante non abbia avuto danni, non ha potuto dare l’esame completo. È sicuramente uno svantaggio, ora dovrà giocarsi un anno intero di scuola solo con l’orale”.

Anche Giulia Rami, 18 anni, che studia nello stesso liceo lo trova “ingiusto. Se fossi stata un’alluvionata - spiega -, avrei preferito fare gli scritti e non avere sconti”.

Carlotta Bergantino ha 19 e frequenta il Majorana. “Una mia compagna abita a Monghidoro. Ma è stata penalizzata dall’ordinanza, non aiutata. Ha mandato una mail al preside per chiedere se avesse potuto sostenere l’esame scritto ma le è stato negato perché non dipende dalla scuola”.

Galvani

Abbiamo chiesto a Giuseppe e Francesco, due ragazzi della 5^M del Liceo Classico ‘Galvani’ come sono stati i loro esami, il primo ha scelto “la traccia basata su ‘L'idea di Nazione’ di Federico Chabod perché l’ho trovata più congeniale ai miei interessi”.

Francesco ha invece optato per la traccia su Oriana Fallaci, essendo “appassionato di storia e attualità”. Sull’alluvione i due giovani hanno dichiarato che non hanno esempi in classe di ragazzi che faranno solo gli orali a partire dal 26 giugno, ma “sappiamo che non sono stati felici perché dovranno giocarsi tutto all’orale. È difficile soprattutto per chi abita in comuni che non erano debilitati ma messi in questa cerchia. Se la scuola funziona – aggiungono i due maturandi- era giusto far fare lo scritto a tutti per avere le stesse opportunità. Abbiamo lavorato cinque anni solo per questo momento”.

Fermi, alcuni studenti alluvionati si presentano comunque

Al liceo scientifico ‘Enrico Fermi’ , questa mattina gli studenti "alluvionati" si sono presentati senza zaini, ma con la speranza di poter comunque entrare.

Sara e Luca, invece, hanno sostenuto la prova di stato scegliendo entrambi la prova c2 sull’elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp. Anche in questo caso è unanime l’opinione sull’alluvione: “Non è giusto perché varia di metro in metro, è una decisione presa all’ultimo, in modo confusionario e senza lasciarci scelta”.