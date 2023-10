"Prima serve la relazione tecnica"

"Il sindaco sta valutando la pedonalizzazione dell’area intorno alla Garisenda per salvare la Torre. Come Lega non possiamo dire sì o no adesso, aprioristicamente, sarebbe sbagliato. Ma prima di prendere misure incisive come questa, è necessario vedere la relazione tecnica del comitato. Si dovrà decidere sulla base di quello", così il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto e il segretario cittadino del Carroccio Cristiano Di Martino.