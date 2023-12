Prima volta in piazza. Calderara punta sul veglione per famiglie

Calderara di Reno avrà per la prima volta il suo veglione di Capodanno in piazza. Una festa all’insegna dello stare insieme, della musica e dell’allegria, proposta dall’amministrazione attraverso un sondaggio e accolta con entusiasmo dalla comunità calderarese. Oggi, dunque, la città attenderà il nuovo anno in piazza Marconi, davanti al Municipio: si comincerà alle 22 col Family Dance Party, dedicato in particolare a un target familiare ma ovviamente aperto a tutti; dalle 23 la festa si scalderà col dj set proposto dal balcone del Comune dal dj Freeman e un angolo dedicato al beverage in collaborazione con Mambo Laghetto; a mezzanotte countdown e brindisi, quindi ancora musica e divertimento per accogliere il nuovo anno.

"Sentivamo il bisogno di organizzare un ulteriore evento di piazza per la comunità – dice il sindaco Giampiero Falzone –, che accolga tutti e provi a far dimenticare, nei limiti del possibile, quanto di brutto in questo momento ci circonda".