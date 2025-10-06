La prima volta della piccola Lea allo stadio, il Bologna stravince: la giornata perfetta di papà De Silvestri

Bologna, 6 ottobre 2025 – Lea allo stadio e Bologna vittorioso, per la gioia di papà “Lollo” e di tutto il mondo rossoblù.

“Mia figlia nascerà qui e la porterò in campo”, così aveva detto De Silvestri, 37 anni, alla fine dello scorso campionato, annunciando che la sua carriera sarebbe proseguita, spinta ancor più forte da quello che da lì a poco sarebbe successo, diventando papà per la prima volta, qualche settimana più tardi, il 23 luglio.

Quando fuggì dal ritiro di Valles, per andare ad abbracciare Carlotta e la piccola Lea, appendendo un fiocco rosa su sfondo rossoblù.

E il ‘sindaco’ (questo da tempo il suo soprannome sotto alle “Due Torri”) la promessa l’ha mantenuta, ieri, in occasione di Bologna-Pisa, con Lea sugli spalti accanto alla mamma, tra i 28mila del Dall’Ara. E poi giù nel campo, a fine gara, in braccio al papà, felice come non mai.

Immancabile sullo sfondo la Torre di Maratona, dove De Silvestri è stato immortalato con la sua piccola (di 2 mesi e mezzo), già di rossoblù vestita con l’immancabile numero 29 stampato sulla schiena. Un momento dolce, unico, tutto da vivere.

“Le stelle stanno in cielo… E i sogni non lo so… So solo che son pochi… Quelli che si avverano…”. Questa la didascalia che accompagna una piccola carrellata social di immagini e video, che ritraggono la famiglia De Silvestri-Mazzitelli e “l’esordio” di Lea ieri allo stadio, che ha già richiamato l’affetto di migliaia e migliaia di tifosi.