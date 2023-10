Primaria di via Loi allagata: "Riaperta con troppa fretta"

"È arrivata la pioggia e già ci sono i primi problemi alla nuova scuola primaria di via Loi di Castel Maggiore". A parlare sono il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Maurizio Iannaccone e il presidente del circolo di FdI Umberto Negri. Gli esponenti di centrodestra intervengono dopo la comunicazione del Comune che aveva segnalato l’altro giorno infiltrazioni di acqua nell’edificio scolastico di recente realizzazione. La scuola era rimasta aperta ma tre aule erano state chiuse.

"Gli alunni – aveva chiarito il Comune - hanno potuto seguire le attività scolastiche in altri ambienti didattici nei quali la scuola può contare. Il tetto dell’edificio è piano ed è stato dotato di impermeabilizzazione con guaina, e la prova di allagamento fatta prima dell’apertura della scuola era stata superata positivamente. Ovviamente la ditta che ha costruito l’edificio sta intervenendo per cercare di risolvere quanto prima il problema, sotto il controllo dei tecnici del comune". E aveva aggiunto: "Possiamo tranquillizzare le famiglie sul fatto che non ci sono problemi di sicurezza né di impiantistica e che le attività scolastiche si svolgono in condizioni adeguate".

"Durante il consiglio comunale del 27 settembre scorso – affermano Iannaccone e Negri - la sindaca Belinda Gottardi aveva detto che la scuola era terminata e funzionante, nonostante la mancanza della palestra e della mensa ancora cantieri aperti. Sottolineiamo i problemi subentrati durante i collaudi e pare che in questa fase sia stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco".

Gli esponenti di FdI vogliono sottolineare la fragilità di un’opera consegnata con troppa leggerezza. E adesso si temono nuovi problemi e disagi sia per i bambini che per i genitori. "Ci auguriamo - aggiungono Iannaccone e Negri - che i problemi vengano risolti quanto prima auspicando che le consegne previste della mensa e della palestra non siano figlie della stessa frettolosità riscontrata con l’apertura dell’edificio scolastico".

Gli esponenti di FdI all’inizio dell’anno scolastico, si erano fatti portavoce, a loro dire, delle lamentele di numerosi genitori riguardo il non completamento della scuola. "Registriamo ritardi nei lavori – ribadiscono Iannacone e Negri - e come l’area sia ancora interessata da un cantiere aperto. Allora ci chiediamo: come mai non si è valutato di mantenere l’utilizzo delle precedenti strutture scolastiche fino a completa conclusione dei lavori?".

Pier Luigi Trombetta