Primarie, il Pd frena:: "Non serve gente da fuori"

"Non abbiamo bisogno di nessuno di esterno". È chiaro il messaggio del Pd di San Lazzaro, riunitosi in assemblea ieri sera, che si prepara alle primarie e lo fa con grande chiarezza in merito ad alcuni toto-nomi usciti ultimamente: in primis quello di Marilena Pillati. In campo ufficialmente ci sono Marina Malpensa, vicina alla segretaria provinciale Pd, Federica Mazzoni e Simone Montanari, dell’area di Giuseppe Paruolo e Alberto Aitini. Solo tre giorni fa, però, in questo complicato risiko, è apparsa l’idea della consigliera regionale dem Marilena Pillati, già vicesindaca a Bologna. Il suo ruolo potrebbe essere quello di tenere insieme tutti i pezzi di partito con un accordo politico. Il Pd di San Lazzaro, però, frena categoricamente per voce del segretario Lorenzo Bernardini (nella foto): "Il Pd di San Lazzaro ha avviato nel maggio 2022 il percorso programmatico verso le amministrative del 2024. Sta giungendo a termine il percorso di programmazione e nelle prossime settimane si avvierà la fase di presentazione e confronto con la cittadinanza, partendo dalle frazioni. Il ragionamento andrà così allargato e integrato, per arrivare a contenuti il più ampiamente condivisi".

Bernardini prosegue: "Parallelamente alle ultime fasi della programmazione procede l’avvio degli altri due grandi adempimenti: la coalizione e l’individuazione di chi si candiderà a guida di questa coalizione. Gli incontri con la coalizione sono in essere in questi giorni ed è da questi che si delineerà il percorso per l’individuazione della candidatura a sindaco. Il Partito Democratico di San Lazzaro affronta questi incontri con la volontà di mantenere una coalizione ampia e compatta fatta di chi si riconosce nei valori del centro sinistra. Una coalizione che deve basarsi sulla condivisione di linee programmatiche, ogni forza politica con i propri contenuti, e che deve individuare in chi è in grado di rappresentare al meglio le idee e le persone coinvolte in questo percorso la propria guida".

In conclusione secondo il segretario: "All’interno del Partito Democratico di San Lazzaro vi sono persone con capacità e competenze tali da poter egregiamente ricoprire il ruolo di sindaco nella piena rappresentatività del territorio. Non serve qualcuno da fuori comune, San Lazzaro di Savena ha orgogliosamente le competenze e le persone per guidare la propria comunità".

Zoe Pederzini