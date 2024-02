Primarie Pd, Luca De Paoli:: "Sicurezza e trasporti la priorità"

Il vicesindaco Luca De Paoli, pronto a sfidare l’assessore Paolo Gurgone alle primarie Pd di Castel Maggiore del 25 febbraio, in vista delle amministrative di giugno. "Dopo tanti anni nel terzo settore e dopo gli ultimi otto in cui ho lavorato nell’amministrazione comunale - dice De Paoli - ho capito l’importanza dell’individuo all’interno della comunità. Ed ora mi sento pronto ad assumere la responsabilità di affrontare questo compito, se i cittadini mi daranno la fiducia e il privilegio di svolgerlo. Io e la mia squadra pensiamo che sia necessario recuperare il rapporto, che oggi c’è, ma non è molto sviluppato. Bisogna coinvolgere di più le imprese che ci sono sul territorio per cercare di affrontare insieme temi come il lavoro, la mobilità e l’ambiente". A parere di De Paoli, passando ai trasporti, Castel Maggiore deve promuovere azioni e risorse in questo settore a favore del territorio comunale. E si lavorerà per potenziare il trasporto pubblico con Bologna e verso gli altri comuni della Reno Galliera.

"Sarà per me – continua il vicesindaco - una priorità assoluta. Quindi, sostanzialmente, intendo agire soprattutto sul tema della mobilità, perché rappresenta il 30% dell’inquinamento. Penso poi che sia importante istituire un tavolo permanente sulla sicurezza e dare ancora più sviluppo al controllo di vicinato; ciò anche in sinergia con le forze di polizia, perché amministrazione e cittadini lavorino insieme sul territorio". E aggiunge: "In tema di sport rigenererei l’impiantistica sportiva, formata ora da strutture obsolete e costose che dobbiamo rifare con tecniche moderne. Ci piacerebbe creare una vera e propria nuova cittadella dello sport, che sia l’occasione per le famiglie per fare attività sportive. Ma che abbia anche una struttura dedicata agli sport paraolimpici, che oggi qui mancano completamente".

p.l.t.