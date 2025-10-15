I primari in pensione, Mario Lima: “l’intelligenza artificiale non sostituirà i medici”

Bologna, 15 ottobre 2025 – Sono diversi i primari di Unità operative o direttori di Dipartimenti, docenti universitari, veri e propri pilastri della medicina bolognese e non solo, che stanno lasciando l’incarico nella sanità pubblica, in quanto vanno in pensione. Tra questi ci sono i professori: Claudio Borghi, Mario Lima, Eugenio Brunocilla, Antonietta D’Errico, Gilberto Poggioli. Professionisti che non solo hanno segnato, e continuano a segnare, l’eccellenza della sanità pubblica sotto le Torri, ma portano la loro esperienza, ricerca e conoscenza in ambiti mondiali e, soprattutto, trasmettono il fondamentale know-how alle nuove generazione di medici. Attraverso il racconto della loro vita professionale si comprende come sia cambiata la sanità in questi anni. Continuiamo così la serie di interviste per raccontare questa grande avventura.

Una passione, quella per curare i bambini, che non ti lascia mai: ti accompagna per tutta la vita. Così è stato, ed è, per il professor Mario Lima, direttore dell’Unità operativa di Chirurgia pediatrica al Sant’Orsola che a fine mese va in pensione, ma continuerà a seguire i suoi piccoli.

Dottor Lima, cosa ha guidato la sua scelta?

"Avevo da sempre in mente di fare il chirurgo. Al quarto anno di Medicina assistetti a un seminario del professor Remigio Domini e fu la svolta: attesi vicino al suo studio appena finita la lezione di parlargli. Lui mi disse che se avevo tanta voglia potevo iniziare a frequentare anche dal giorno dopo. Mi diede il titolo di due libri e quel foglietto lo conservo ancora".

Quando inizia il lavoro in reparto?

"Era il 1977 e, stando insieme ai bambini, poi non te ne allontani più. Sono pazienti che, nel 90 per cento e anche più dei casi, hanno un’altissima aspettativa di vita. E l’ambiente in cui mi sono trovato con il Maestro e i colleghi, era veramente splendido".

Rispetto ai suoi esordi, come è cambiata la professione di chirurgo pediatrico?

"La differenza che vedo è il minor tempo che si ha a disposizione. Sono stato presidente della Società italiana di Chirurgia pediatrica e, prima del Covid, ci invitarono al Ministero perché volevano fare un libro bianco sulla pediatria. Le richieste che venivano avanzate dai colleghi erano diverse: io chiesi che ci venisse restituito il tempo. La cosa più preziosa, e lo dico ai miei studenti e collaboratori, è il tempo da dedicare al malato. Non è che il paziente non sia al centro dell’attenzione, ci mancherebbe altro, ma è il minor tempo che hai da dedicargli. Anche stare lì a chiacchierare e parlare di altro, è utile per fare diagnosi corrette e forse curarlo anche meglio".

L’Intelligenza artificiale può aiutare a far guadagnare un po’ di questo prezioso tempo?

"Come tutti i progressi tecnologici, l’Intelligenza artificiale non deve sostituire la persona, ma esserne al servizio: se manteniamo questo rapporto sarà una cosa eccezionale. Se vogliamo sostituire la persona sarà un fallimento. Faccio un esempio. Nei bambini mettiamo la videocapsula: devi stare sei-sette ore in osservazione. Se hai un sistema che segnala quello che non va e il medico o il chirurgo verifica, è un grande aiuto. Se la diagnosi la fa l’Intelligenza artificiale non solo non è corretto: non ci sarà futuro per questa tecnologia".

Un episodio che le è rimasto particolarmente nel cuore.

"A Bologna, grazie anche al mio Maestro, vengono molti bimbi che hanno problemi con l’esofago che deve essere costituito perché hanno ingerito, accidentalmente, acidi. Ne arrivò uno dall’Africa, George, con l’esofago bruciato dall’ingestione di caustici. Mi trovai quindi a fare la sostituzione esofagea con colon. E l’emozione di vedere George mangiare per la prima bocca con la bocca, mi ha lasciato il segno. Poi c’è la parte molto dura: noi facciamo anche l’oncologia chirurgica pediatrica e quando muore un bambino fai veramente fatica ad accettarlo, è contro natura".

Nel suo futuro cosa c’è?

"Farò chirurgia pediatrica a Villa Erbosa, che è una struttura convenzionata e proseguirò la collaborazione con l’ospedale Meyer di Firenze".

Di cosa ha più bisogno la sanità pubblica?

"Di più competenza e meno politica".