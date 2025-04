Primavera fuori porta, il risveglio dei Colli

Questo fine settimana i Colli bolognesi si coloreranno di primavera per accogliere la sesta edizione di Open Weekend: due giornate dedicate alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze, grazie alla co-progettazione intergenerazionale tra la rete delle Pro Loco e l’Istituto Gaetano Salvemini. Sessanta gli studenti coinvolti, tutti delle classi quinte, che hanno studiato il territorio e partecipato attivamente alla realizzazione dell’intero progetto: dalla scrittura della locandina all’organizzazione delle visite guidate. Il festival propone un ricco cartellone di oltre trenta eventi, a cui è possibile partecipare prenotandosi sul sito www.collinebolognaemodena.it. Le esperienze turistiche, a prezzi accessibili (molte a offerta libera, alcune gratuite), invitano a esplorare le bellezze artistiche, naturalistiche e le eccellenze enogastronomiche del territorio metropolitano.

"Sono entusiasta – ha dichiarato Monica Cinti, sindaca di Monte San Pietro e coordinatrice del Tavolo del Turismo dell’Unione Reno Lavino Samoggia – e ringrazio tutti i colleghi della mia Unione. Siamo abituati a lavorare insieme e a fare squadra, perché il visitatore non conosce i confini amministrativi, ma percepisce il territorio nella sua interezza. Per questo è necessario un approccio complessivo, che permetta a ognuno di valorizzare le proprie specificità". Fondamentale la connessione tra i Comuni, resa possibile dalla rete Pro Loco Reno Lavino Samoggia, di cui è responsabile Anna Cinquegrana: "Il progetto ha previsto due fasi: una prima in classe, in cui abbiamo mostrato la bellezza del territorio, e una seconda in cui abbiamo fatto da mediatori tra gli alunni e le realtà comunali da valorizzare. Abbiamo il dovere di rendere protagonisti i giovani, dando loro spazio e fiducia". Una sesta edizione che si preannuncia ricca di eventi e nuove esperienze per i visitatori. "Open Weekend – ha aggiunto Andrea Scagliarini, referente tecnico del progetto – punta a diventare un’eccellenza. Quest’anno propone alcune novità, come la visita al castello di Mongiorgio, recentemente restaurato, e all’Abbazia di Monteveglio. Sono coinvolte anche realtà private, come le cantine, dove sarà possibile partecipare a percorsi di degustazione".

Tra le esperienze in calendario, una visita al borgo di Oliveto in Valsamoggia e, sabato mattina, la scoperta della suggestiva libreria antiquaria “Piani” alla Badia del Lavino. Non mancheranno camminate alla scoperta delle sfumature primaverili di Monte Mario, lungo la via della Cavera a Casalecchio, e un itinerario nei luoghi delle riprese del film ’L’uomo che verrà’ di Giorgio Diritti, in vista delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione. Durante Open Weekend, spazio non solo alla natura ma anche all’arte, con aperture straordinarie di tesori come Palazzo Albergati a Zola Predosa, la Chiusa di Casalecchio, il borgo di Colle Ameno a Sasso Marconi.

Da visitare anche il museo archeologico “Crespellani” alla Rocca dei Bentivoglio, l’Ecomuseo della Collina e del Vino nel borgo medievale di Castello di Serravalle e il museo Casa Nena a Casalecchio di Reno. Non mancano le attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie: dalla fattoria didattica “Dalla terra alla tavola” di Zola Predosa, ai percorsi nel mondo dell’equitazione con il Maneggio Grazia di Sasso Marconi e il Ranch Stella Alpina di Savigno. "Il territorio metropolitano dimostra che una forma di turismo di prossimità è possibile – ha commentato Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena –. Non è necessario andare lontano per scoprire meraviglie".