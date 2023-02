Primavera in musica con i grandi interpreti

di Marco Beghelli

La presentazione della 42ª stagione di Bologna Festival nella sede di Confindustria Emilia ha fornito l’occasione per una riflessione preliminare sul sostentamento della cultura musicale per parte degli enti locali, rappresentati in quella sede da Roberta Li Calzi (Comune) e Mauro Felicori (Regione), nonché dei privati cui il Festival è da sempre legato, sorto nel 1982 per volontà d’illuminati imprenditori. "Sembrò allora un’iniziativa temeraria – ricorda Felicori – nata dalla migliore borghesia intellettuale bolognese, che per la prima volta si proponeva di sostenere eventi musicali. Ma da allora si è smesso di parlare di politiche culturali, dando per scontato che il sistema sia quello vigente e non si cambia; la stessa Regione da ‘ente pianificatore’ che era si è ridotta a ‘ente di erogazione’, rinunciando a intervenire sugli indirizzi politici. È invece l’iniziativa privata – come il recente sostegno di Illumia per offrire gratuitamente alla cittadinanza la presenza di Riccardo Muti al Bologna Festival – che ci ricorda come il pubblico della musica ‘colta’ sia molto più ampio di quello solito a frequentare i teatri, comprendendo potenzialmente un’ampia base sociale. Quando dunque si comincerà a pensare alla musica non solo come un costo da sostenere, ma anche come investimento imprenditoriale?". "L’imprenditoria culturale non è un miraggio– risponde Maddalena da Lisca, sovrintendente – Bologna Festival è già una impresa culturale, che dà da mangiare ai suoi operatori e a numerosi ’stakeholders’, e cui si richiede un bilancio di sostenibilità come alle normali aziende imprenditoriali. Con la cultura, dunque, ‘si mangia’ e soprattutto ‘si nutre’ lo spirito, componente fondamentale del nostro essere".

Lo dimostra la stagione 2023 di Bologna Festival, articolata negli ormai tradizionali cartelloni destinati ai diversi momenti dell’anno. Fra i ‘Grandi interpreti’ che sfileranno in primavera spiccano il ritorno di Jordi Savall (2 aprile), direttore di tre ’Stabat Mater’ (Charpentier, D. Scarlatti, Pergolesi), e il debutto di Angela Hewitt (18 aprile), considerata l’erede di Glenn Gould per il Bach pianistico. One Man Show sarà quello di Stefano Bollani (2 maggio), il cui programma è lasciato all’inventiva del momento, mentre per il mezzosoprano Ann Hallenberg sarà parola d’ordine il virtuosismo barocco (9 maggio). Tre grandi orchestre per concludere: Academy of St Martin in the Fields con il pianista Seong-Jin Cho (18 maggio), Orchestre des Champs-Elysées diretta da Philippe Herreweghe nella ’Eroica’ di Beethoven (26 maggio), Les Musiciens du Louvre diretti da Marc Minkowski nelle ultime Sinfonie di Mozart (8 giugno). Due progetti speciali: la ‘Maratona Schumann’ da mezzogiorno a mezzanotte del 5 novembre, con solisti d’eccellenza capitanati da Isaelle Faust, e la prima tournée della nuovissima Peace Orchestra Project formata da giovani d’innumerevoli nazioni per l’integrazione fra le diverse comunità sociali e religiose: assemblata tenacemente dal direttore Ricardo Castro, avrà in Martha Argerich la madrina d’eccezione (4 settembre).