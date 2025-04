Primaveranda e street food in piazza Filopanti

Arriva a Budrio il BOF International Street Food Festival nella sua magica versione Primaveranda. Dal 24 al 27 aprile, in Piazza Quirico Filopanti, sarà protagonista la buona gastronomia in formato truck food e l’intrattenimento a ritmo di musica live. Un’alchimia vincente che si conferma al vertice del gradimento del pubblico e il cuore pulsante della città è pronto ad animarsi tra spettacoli e sapori della grande tradizione gastronomica italiana e non solo. Ingresso gratuito, patrocinio del municipio e della Pro Loco di Budrio, e manicaretti. Dalle specialità romane come la carbonara, il leggendario cacio e pepe o il panino con la porchetta di Ariccia ai mitici arrosticini abruzzesi. Ma anche le bombette e i panini con il polpo dalla Puglia, la polenta in ogni sua forma, i dolci capolavori siciliani e un tocco internazionale.

Una carovana in festa, con apertura serale dei truck food dalle ore 18 mentre il venerdì, il sabato e la domenica c’è pure l’opzione pranzo con il via dalle 12, nel centro di Budrio che punta forte anche sull’intrattenimento. Bancarelle, area bimbi e grandi spettacoli dal vivo. Si parte forte il 24 aprile, alle 21.30, con la straordinaria energia dei Joe Dibrutto. Serata ad alto voltaggio quella del 25 con l’hard rock cover band felsinea degli Embers Lit mentre il 26 saliranno sul palco gli Anthera, tra le cover band più longeve di tutto lo scenario emiliano-romagnolo. Ma non è tutto: domenica 27 sarà la volta dell’avvincente Band Contest tra alcuni dei migliori gruppi del territorio.

z. p.