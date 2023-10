Prime a rischio e abbonati in calo

Continua lo stato di agitazione nel mondo della lirica. La trattativa per il rinnovo del contratto dei lavoratori degli enti lirico-sinfonici fra l’Anfols e i sindacati è infatti in stallo, tanto che il presidente dell’associazione Fulvio Macciardi si aspetta "altri scioperi" in occasione delle prime, oltre a quello di Torino e a quelli annunciati a Palermo e Napoli. Potrebbe non fare dunque eccezione Bologna, dove, appena archiviato Il comte Ory, si guarda dunque all’Elisir d’amore di Donizetti del 20 novembre. Il tavolo convocato dal Ministero, ha ricordato ieri il sovrintendente, va avanti da alcuni mesi. "La settimana scorsa abbiamo fatto il massimo della proposta possibile alle condizioni date, che però è stata rigettata dai sindacati" che "hanno preferito una linea di contrapposizione. Ma se le risorse alla fine non ci sono, sarà difficile trovarle". Si "tratta puramente di una questione economica. Siamo d’accordo sul rinnovo del contratto, ma il sindacato vuole recuperare in un unico contratto una vacatio di quasi 20 anni. È impossibile, sarà necessario qualche passaggio di avvicinamento".

Il tema si inserisce in quello più ampio del rinnovamento del Teatro, da quasi un anno in Fiera per gli imponenti lavori nell’area del Guasto. Un trasloco che si è fatto sentire con "un calo abbondante del 20% degli abbonati storici", anche se "vendiamo più biglietti" perché si sta affacciando ’nuovo pubblico’". Mancano ancora, invece, un po’ di spazi ‘retro’, "ma ci stiamo adattando. Tant’è vero che nella sala vicina, dove facciamo le nostre stagioni, per creare gli spazi di servizio, abbiamo creato un village di 700 metri quadrati con container".