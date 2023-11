Prime settimane di Cau. Oltre 600 accessi registrati: "La gestione dei casi funziona"

I due nuovi Cau avviati nel bolognese "sono partiti col piede giusto". Quello di Budrio, a due settimane dall’apertura, ha registrato 491 accessi di cui l’81% gestito direttamente in struttura e il 16% reindirizzato al Pronto soccorso. Stessa musica a Vergato: dopo sei giorni di attivazione, su 99 accessi, l’89% dei pazienti è stato gestito dal Cau e l’11% dirottato al Pronto soccorso. Per entrambe le strutture, il tempo di attesa per i cittadini (dall’ingresso alla dimissione) è in media meno di due ore. Festeggia Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità. "La gestione dei casi a bassa complessità, a cui sono destinati i Cau, funziona – afferma l’assessore –, tanto nei tempi quanto nell’appropriatezza delle cure". Il monitoraggio continuerà, assicura la Regione. "Ma l’avvio ci soddisfa", insiste Donini, che ci tiene a ringraziare tutto il personale coinvolto nei Cau. A Budrio il 98% dei pazienti, di cui il 58% è residente nel distretto socio-sanitario di riferimento, cioè Pianura Est, è arrivato in maniera spontanea. Le cause principali sono legate a traumi multipli, lesioni o dolori agli arti superiori e inferiori, dolori addominali, febbre ed emicrania. Solo il 7% degli accessi sono di minori. Il Cau di Vergato ha invece aperto l’8 novembre. Lì il 97% è arrivato spontaneamente e solo due pazienti sono stati indirizzati dal medico di famiglia. Il 77 % dei pazienti è residente nel distretto di riferimento, cioè l’Appennino bolognese.

Il controcanto arriva da Marta Evangelisti, capogruppo di Fd’I in Regione: "La partenza è stata sottodimensionata per carenza di organico, in particolare a Vergato, mentre a Budrio i pazienti sono stati dirottati sistematicamente all’ospedale di Bentivoglio. I servizi promessi, insomma, non sono garantiti".