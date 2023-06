Primi ’calcetti’ sul nuovo campo in erba sintetica

Riapre il campo da calcetto a Galliera dopo i lavori di restyling al terreno di gioco su commissione del Comune. Dopo la cerimonia d’inaugurazione (nella foto) del campo del centro sportivo comunale Galetti ci sono state le partite inaugurali: ad aprire i giochi sono stati i bambini della scuola calcio dell’A.C. Galliera 2009, a seguire si sono sfidati allenatori e dirigenti della società di calcio e rappresentati delle consulte territoriali. Per l’intervento sono stati investiti circa 60mila euro tramite fondi comunali, utilizzati per la realizzazione di un nuovo e ultramoderno tappeto in erba sintetica, il rifacimento della recinzione e l’istallazione di nuove panchine per i giocatori e nuove porte da calcio a 5. "Già da qualche anno avevamo in previsione una riqualificazione globale degli impianti sportivi a partire dal campo da calcetto – spiega il sindaco Stefano Zanni – e abbiamo presentato un progetto a diversi bandi con la speranza che questo potesse essere finanziato. Purtroppo non riuscendo ad ottenere finanziamenti per questo scopo abbiamo deciso di investire finanze comunali - procedendo all’alienazione di una quota di azioni - per poter realizzare alcuni importanti interventi: il restyling del campo da calcetto e il rifacimento del fondo del palazzetto dello sport Bentivogli i cui lavori partiranno ad inizio luglio".

"Siamo orgogliosi di avere riqualificato una struttura sportiva che necessitava di una vera e propria rimessa a nuovo da molti anni ormai – prosegue Zanni –. Questo è un ulteriore passo in avanti verso la riqualificazione dell’intero centro sportivo. Il nostro paese ha bisogno di dotarsi di spazi all’altezza del presente e del futuro, di luoghi di aggregazione dedicati soprattutto a bambini e giovani".

Zoe Pederzini