Primo bilancio sociale per Fondazione Pass

Pass festeggia il terzo compleanno con i suoi stakeholder: presentato il primo bilancio sociale con un workshop partecipativo. Una serata speciale per Fondazione Pass di Bimbo Tu che in occasione del suo terzo compleanno ha presentato il primo bilancio sociale 2024 con un workshop partecipativo di condivisione e confronto guidato dal professor Paolo di Marco, docente dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, presso la Bologna Business School, fondatore di ’Pdfor Consulenza Direzionale’ e membro del consiglio direttivo di Fondazione Pass.

All’incontro hanno partecipato gli stakeholder principali della fondazione: famiglie, donatori, volontari, dipendenti, aziende, fornitori, enti ed istituzioni che hanno così avuto la possibilità di conoscere i risultati raggiunti e contribuire a costruire insieme il percorso futuro: un esercizio pratico per realizzare l’obiettivo 2026 di costruire un bilancio partecipato e orientato all’impatto reale. Nello specifico i partecipanti si sono suddivisi in 3 gruppi di lavoro che hanno affrontato le tematiche chiave dell’attività di Pass: accoglienza e famiglie, composto da donatori, famiglie e volontari, adolescenti e salute mentale, composto da enti ed istituzioni, sostenibilità e comunità, formato da aziende e fornitori. Dal 2017 Fondazione Pass offre accoglienza gratuita alle famiglie e servizi solidali al territorio. Per Bimbo Tu "Pass è una casa per tutte le famiglie che combattono la malattia e un punto di ritrovo per gli adolescenti".