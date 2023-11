Inaugurato a Budrio il primo Cau del Bolognese

Bologna, 1 novembre 2023 – Inaugurato a Budrio il primo Cau, Centro assistenza urgenza, del Bolognese. La struttura prende il posto del pronto soccorso classico ed è dedicato ai codici di minore gravità (bianchi e verdi). In quattro ore sono arrivati nel Cau 14 persone che sono state visitate, in maggioranza dimesse, alcune in attesa del referto degli esami effettuati.

Inaugurato il primo Cau a Budrio (FotoSchicchi)

Una persona con una patologia cardiaca è stata subito inviata in ambulanza all'ospedale di Bentivoglio. All'inaugurazione presente il direttore generale dell'Ausl Bologna e la sindaca di Budrio, Debora Badiali.

