Primo congresso di Forza Italia. Santarini confermato segretario

Riconfermato all’unanimità Giulio Santarini segretario di Forza Italia di Crevalcore. La riconferma è stata ufficializzata durante il primo congresso cittadino (foto sotto), presieduto da Morris Battistini, vice coordinatore provinciale, alla presenza di Erika Seta, coordinatrice regionale di Azzurro Donna. Santarini sarà supportato da una segreteria di 5 membri: Rosanna Resta, Danio Sarti, storica figura di Forza Italia a Crevalcore, in rappresentanza dei Seniores di Forza Italia, Massenzio Fabretti, responsabile comunicazione, Sara Lodi, referente locale di Azzurro Donna, Raffaele Cozzolino, che si occupa di associazionismo. L’intento di Santarini è rilanciare le battaglie storiche di Forza Italia. Sicurezza, sociale, attività produttive, pari opportunità per i cittadini sono le priorità per cui Forza Italia intende battersi. Nell’incontro è stato annunciato l’avvio di una campagna di ascolto di proposte dei crevalcoresi che prenderà vita nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. La campagna di ascolto, che raccoglierà i pareri della gente sulle tematiche attuali della cittadina, vedi la sicurezza, partirà con una serie di gazebo organizzati sul territorio.

p. l. t.