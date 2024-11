Primo congresso di ’Mia Patria’, sindacato dei militari

Pensioni più adeguate, superamento dei limiti di discrezionalità dei comandanti di Battaglione, riconoscimento al personale in servizio militare attivo delle stesse norme godute da tutti i lavoratori in fatto di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti dei disabili e dei loro familiari. Queste alcune delle principali rivendicazioni che saranno al centro del primo congresso nazionale di Mia (Militari Italiani Associati) Patria che si terrà oggi dalle 13 nelle sale della storica Villa Edvige Garagnani di Zola Predosa. Provenienti da tutta Italia, i delegati di questa nuova associazione professionale a carattere sindacale militare, resa possibile dalla legge 46 del 2022, eleggeranno il nuovo direttivo dell’associazione.

Costituitasi un anno fa, Mia Patria ha sede legale proprio a Bologna. Alla segreteria nazionale è candidato il maresciallo capo Clemente Gnarra (nella foto), in forze al Comando Brigata Alpini Taurinense di Torino. "Con soluzioni concrete e innovative – promette Gnarra – per la prima volta affronteremo in modo strutturato le sfide che il personale militare deve fronteggiare ogni giorno".

n. m.