Primo distributore carburanti a marchio Conad a Bologna: ecco come ottenere gli sconti

Bologna, 4 settembre 2024 – Ottime notizie per tutti gli automobilisti: adiacente al Centro commerciale Via Larga, in via Gazzoni, apre giovedì 5 settembre la nuova stazione di rifornimento carburante Conad Self 24h.

Si tratta del primo distributore a marchio Conad nella città di Bologna ed erogherà benzina, gasolio e metano, oltre a fornire il servizio di ricarica delle auto elettriche tramite un’apposita colonnina. L’impianto potrà rifornire 6 autovetture in contemporanea, è caratterizzato dalla modalità di rifornimento self-service sempre con prepagamento, compresa l’erogazione del prodotto metano: il distributore sarà presidiato da un operatore che fornirà assistenza ai clienti con orario continuato da lunedì alla domenica dalle 7 alle 20. Il distributore aderisce al circuito Dvk, accetta tutte le carte bancarie e - per chi pagherà con Carta Insieme più Conad Card - sarà effettuato un ulteriore sconto di 1 centesimo al litro sul prezzo praticato.

“Siamo davvero felici di inaugurare il nuovissimo Conad Self 24h: un distributore moderno, che, affiancato allo Spazio Conad, al PetStore, alla Parafarmacia e all’Ottico di Via Larga, ci permette di offrire ai nostri clienti ancora più servizio e, soprattutto, di garantire loro tutta la convenienza e la qualità tipiche delle insegne Conad – affermano Riccardo Grassi e Cecilia Taccola, Soci di Conad Nord Ovest –. Ci auguriamo che questo nuovo distributore possa diventare un punto di riferimento importante per la nostra comunità e per i nostri affezionati clienti, con l’auspicio che, grazie alla convenienza distintiva dei Conad Self 24h, possiamo contribuire a calmierare i prezzi dell’intera area e offrire un’ulteriore opportunità di risparmio a conferma del nostro impegno nella tutela del potere di acquisto di tante famiglie. Non vediamo l'ora di accogliervi tutti al nostro nuovo distributore e di condividere con voi il miglior risparmio di sempre. Vi aspettiamo".

Il nuovo distributore carburanti di Bologna sarà il quinto impianto di Conad Nord Ovest dell’Emilia, assieme a quelli di Imola, Ferrara, Pavullo nel Frignano (Mo) e Modena. Dal 2008 ad oggi il risparmio degli automobilisti che si sono riforniti presso questi distributori è stato complessivamente di oltre 60 milioni di euro.

Conad Nord Ovest ha all’attivo, con questa apertura, in totale 28 concept Conad Self 24h, distribuiti in tutte le regioni in cui è presente. I distributori carburanti Conad sono impianti moderni ed efficienti, in grado di garantire agli automobilisti qualità a prezzi competitivi. Ciò dipende dall’importante volume di carburante venduto, aspetto che consente a Conad Nord Ovest di tenere i prezzi più bassi rispetto alla concorrenza, dalla filiera di approvvigionamento molto corta e dal controllo diretto del Socio Conad nella gestione del distributore.