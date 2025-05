Primo maggio a Bologna, la compagna di Cubello: “Lorenzo è stato ucciso, dovevamo sposarci” / Video

Bologna, 1 maggio 2025 – Tra le testimonianze in piazza Maggiore, a Bologna, per il Primo Maggio, quella che è la Festa dei Lavoratori, anche le parole di Paola Pawlikowicz, compagna di Lorenzo Cubello, morto a 37 anni nell'esplosione del 23 ottobre 2024 all'impianto della Toyota a Borgo Panigale. Con lui perse la vita anche Fabio Tosi, 34 anni. La donna ha deciso di inviare un video messaggio, ascoltato però solo in audio. Qui invece la versione completa, con immagini e testimonianza video, oltre a foto e musica. Un lavoro fatto da Cgil, Cisl e Uniti, "Uniti per un lavoro sicuro", come recita lo slogan del Primo Maggio di quest'anno.

Un giorno come tanti diventa una tragedia

"Era un giorno come un altro. Lorenzo mi ha saluto dicendo 'ci vediamo stasera'. Ricordo era un giorno piovoso, l'ultima volta l'ho sentito alle 17.04. Gli chiesi come andava, lui mi rispose 'sì tutto apposto'. Un'ora dopo ho ricevuto la chiamata da sua sorella per chiedermi da quanto tempo non lo sentivo. Mi disse che c'era stato uno scoppio e che non riuscisse più a mettersi in contatto con Lorenzo. Lì per lì non ho compreso la gravità. L'ho riempito di telefonate, ma senza risposte. Cercando su Internet ho poi capito la gravità della situazione. Si parlava già di un morto, da lì ho capito. Lui era sempre abituato ad avere telefono in tasca. Ci avrebbe quindi di sicuro trovato un modo per farci sapere che stava bene, avevo quindi una brutta sensazione. Poi, che non era più in vita, l'ho saputo da suo padre. Sfortunatamente l'ho chiamato 20 secondi dopo che glielo avevano detto".

Un maledetto segno del destino

"Lorenzo faceva il jolly, di solito nella linea 1. Quindi si muoveva spesso e quel giorno lì era il destino suo, forse. Alle 17.06 era a prendere un caffè alla macchinetta e poi è tornato alla postazione dove lavorava. Bastavano anche 5 minuti in più alla macchinetta…"

I problemi della legge italiana

"Quando è successo ero al quinto mese. Inizia così un calvario. Affronto la gravidanza senza di lui e non stavo bene, molti pensavano non riuscissi a portarla a termine. Gli ultimi mesi sono stati i più difficili e da sola mi sono dovuta arrangiare. L'11 marzo è nato nostro figlio e non ho potuto dargli il cognome del padre né la cittadinanza perché io e Lorenzo non eravamo sposati. Per lo Stato italiano una firma fa una famiglia. Ho dovuto effettuare un test del Dna, ma ancora non abbiamo ricevuto i documenti per fare il ricorso al tribunale per dare il cognome e la cittadinanza al bambino".

"La legge italiana prevede anche che io devo citare in tribunale la famiglia di Lorenzo, nonostante loro siano pienamente d'accordo con me e anche loro arrabbiati dalla lentezza delle cose. Questo iter è una spesa di 10mila euro solo per dare il cognome. Lo stesso vale per la pensione di reversibilità perché va a chi Lorenzo aveva a carico come stato di famiglia. Anche io lo ero, ma non c'era la firma del matrimonio".

Lorenzo è stato ucciso

"Io e lui avremmo dovuto sposarci. Ne parlavamo quando rimasi incinta. Io avrei voluto aspettare e non sposarmi con il pancione. Questa possibilità non ci è stata data perché Lorenzo è stato ucciso. Io non dico mai che è morto. Nonostante il dolore che provo, da sola con due bambini, al posto di semplificarmi vita me la stanno complicando, con la burocrazia e con tutto il resto. Se dovesse succedere un'altra cosa così a un'altra donna lo Stato italiano deve aiutare o cambiare qualcosa in queste situazioni delicate".