Primo maggio in piazza. Sul palco il dolore per le vittime sul lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro. Sono questi i temi chiave del Primo maggio in piazza Maggiore che vedrà i sindacati Cgil, Cisl e Uil "uniti per un lavoro sicuro".

Per dare più forza alla lotta contro le morti nei cantieri e nelle fabbriche, sul palco di domani, Festa dei lavoratori, saliranno anche Paola Pawlikowicz, la compagna di Lorenzo Cubello, una della due vittime dell’esplosione dello stabilimento bolognese della Toyota Handling, e Monica Michielin, mamma di Mattia Battistetti, morto a 21 anni in un cantiere edile a Montebelluna, vicino a Treviso, nel 2021.

Non ci sarà, invece, salvo ‘colpi di scena dell’ultimo minuto’, il cardinale Matteo Zuppi, impegnato a Roma in vista del Conclave, e che avrebbe dovuto prendere parte all’evento per i saluti istituzionali assieme al sindaco Matteo Lepore.

Gli interventi sul palco, dopo i saluti del primo cittadino, partiranno – come di consueto – alle 9.45 con Marcello Borghetti, segretario regionale della Uil; Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna; ed Enrico Bassani, segretario metropolitano della Cisl.

I segretari di Cgil, Cisl e Uil sottolineano i numeri drammatici delle vittime sul lavoro: 1.055 in Italia nel 2024, tre al giorno. Per Bologna, considerando la strage di Suviana e l’esplosione alla Toyota Handling Bologna, il 2024 è stato l’annus horribilis con 24 morti, in crescita rispetto ai 15 del 2023. In tutto sono state 96 le vittime del lavoro in Emilia-Romagna l’anno scorso, cinque in più rispetto a due anni fa. Tantissimi anche gli infortuni, pari a 16.546 sotto le Torri, in crescita dello 0,4 per cento.

"Da Roma a Bologna i sindacati sono uniti per condividere il tema di salute e sicurezza, due aspetti che non possono che andare insieme", dice Bassani. Che lancia, poi, "la formazione nelle scuole sulla sicurezza sul lavoro già delle elementari mentre Bulgarelli – il più duro contro il governo Meloni – va in pressing sugli Rls (rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, ndr) di sito, "visti i tanti morti di appalto sotto le Torri". Tra le istanze, anche quella di bloccare le attività lavorative quando le condizioni climatiche sono proibitive. "L’ordinanza della Regione sospende il lavoro all’esterno nelle ore più calde per i settori dell’edilizia e dell’agricoltura. Noi chiediamo di estendere tale misura anche ad altri comparti", spiega il segretario della Camera del lavoro di Bologna.

Borghetti ricorda che i sindacati "devono essere scomodi" e chiede più ispettori, più sanzioni, visto che "ci sono state 145mila ispezioni in Italia, pari a circa il 7,8% delle imprese con dipendenti. È troppo poco". Non solo. Il segretario regionale della Uil punta alla creazione di una procura speciale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, introducendo inoltre il reato di omicidio sul lavoro. Insomma, "il primo maggio serve un cambio di passo", è il mantra delle sigle sindacali e che ribadiranno dal palco di domani.

Terminata la piazza dei sindacati, nel pomeriggio ci sarà il tradizionale Concertone, presentato da Amalia Apicella e Claudio Succi di Radio Città Fujiko. Tra gli ospiti musciali Samuel dei Subsonica, il dj set degli Editors e altri artisti che si alterneranno con gli interventi dei delegati sindacali fino a mezzanotte.