Primo maggio a Bologna, sindacati in piazza e Zuppi ricorda i morti sul lavoro

Bologna, 1 maggio 2023 - Sindacati in piazza Maggiore nel nome dei 75 anni della Costituzione per la festa dei lavoratori. Al centro della tavola rotonda, il decreto del governo sul lavoro varato simbolicamente il primo maggio. Un provvedimento che, rilanciano Cgil, Cisl e Uil, sarà al centro della mobilitazione in tre piazze. La prima, il 6 maggio proprio a Bologna. Una manifestazione a cui anche il sindaco Matteo Lepore, ieri sul palco per i saluti, parteciperà. "Invito tanti sindaci ad essere presenti con la fascia tricolore. Dal governo stiamo vedendo tanti sbagli. E credo che assumere decisioni simboliche, come convocare il consiglio dei ministri il primo maggio o come già fatto a Cutro con l'immigrazione, non porti fortuna". Saluta la piazza anche il cardinale e presidente della Cei, Matteo Zuppi, che ricorda i morti del lavoro, citando Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa da un ex paziente. Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil di Bologna, chiama "alla lotta contro ministri revisionisti, arroganti e pasticcioni" e alla "provocazione di varare un decreto proprio oggi, festa dei lavoratori". E, in riferimento alla premier Giorgia Meloni e alle sue dichiarazioni sul Primo maggio, attacca: "Dimostra come il Primo maggio, come già successo il 25 aprile, sia a disagio. Perché non sono le loro feste: sono sempre stati da un'altra parte". Da qui, la necessità di "una stagione di conflitto sociale", perché senza risposte dal governo "lo sciopero sarà inevitabile". Enrico Bassani, segretario Cisl area metropolitana, non boccia in toto il decreto dell'esecutivo, ma rilancia l'importanza "della mobilitazione unitaria", dopo la quale "non escludiamo nulla". Per il resto, cita il titolo della manifestazione "Costituzione, casa comune", ricordando "la necessità che non diventi un albergo...". D'accordo Zuppi che ricorda il senso della Costituzione "fondata sul lavoro", ma anche sulla sua "tutela". "Per tanti l'unico lavoro è la povertà", con la necessità di tenere d'occhio le fragilità. Chiude la tavola rotonda, presenti anche il professor Roberto Balzani, la presidente dell'Anpi provinciale Anna Cocchi e Simonetta Gola di Emergency, Giuliano Zignani, segretario regionale della Uil che traccia uno scenario in chiaro scuro. "Nel decreto del governo il taglio del cuneo fiscale per alcuni mesi non è sufficiente. Servono misure strutturali. E provvedimenti per giovani e donne. La mobilitazione che parte il 6 maggio, di nuovo qui in Piazza Maggiore, è giusta". In piazza, tra delegati, cittadini e politici (tra questi, l'assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla, l'ex sindaco Virginio Merola, il segretario regionale dle Pd, luigi Tosiani, i parlamentari dem Sandra Zampa e Andrea De Maria) anche una delegazione di persone con disabilità del Centro di lavoro protetto (Clp) della Fondazione Opimm Onlus. Tanto l'entusiasmo portato in piazza, sia mostrando alcune delle commesse in conto terzi che realizzano per diverse aziende bolognesi, sia i pezzi unici prodotti all'interno dell'Atelier di Ceramica. "Abbiamo scelto questa modalità concreta e immediata per contribuire a ribadire in questa giornata l’importanza del lavoro come strumento di crescita personale e inclusione per tutte le persone e ancor più per quelle con fragilità e disabilità", afferma Cira Solimene, direttore generale Fondazione Opimm Onlus. Dopo l'evento dei sindacati, l'appuntamento è dalle 16 a mezzanotte con il mega concerto sul Crescentone. Canteranno Extraliscio, Rancore, Claver Gold, Alberto Bertoli, Davide Shorty Kolosso, Bigmama, Marta Tenaglia, Andrea Abbadia Quartet, i musicanti di San Crsipino, Roberta Giallo, Bomber Buster, Camelot Band e IBerlino.