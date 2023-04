Primo Maggio: pronti a ballare sul Crescentone

Riecco il concertone del Primo maggio in piazza Maggiore. E, questa volta, anche con il sapore del ‘ponte’ tra domenica e lunedì, oltre a un ventaglio di artisti presenti ampio e variegato. Si era tornati a ballare e a far festa sul Crescentone anche lo scorso anno, dopo lo stop forzato della pandemia che aveva chiuso tutti in casa e cancellato le grandi feste all’aperto, ma l’edizione 2023 sembra essere davvero la prima, ricchissima dell’era post Covid, senza strascichi, Green pass o restrizioni varie.

A cominciare dalla line up appena svelata, con nomi di primissimo livello: dal rapper romano Rancore (al secolo Tarek Iurcich), che ha scelto le Due Torri come prima tappa del tour estivo per portare in giro per l’Italia la propria musica e l’ultimo disco ‘Xenoverso’, a quello di Ascoli Piceno - ma da tempo di casa a Bologna - Claver Gold, da Alberto Bertoli (figlio di Pierangelo) alla carica unica degli Extraliscio, la band punk da balera guidata da Mirco Mariani capace di unire generazioni tra loro distanti e che, il prossimo 12 agosto, si esibirà anche allo Sziget di Budapest, il festival più grande d’Europa. E ancora: Davide Shorty, che il pubblico ha imparato a conoscere tra i palchi di X Factor e Sanremo, l’emergente avellinese BigMama, la scrittrice e cantautrice Roberta Giallo, la milanese Marta Tenaglia, la band Kolosso, il quartetto di Andrea Abbadia, I Musicanti di San Crispino, Buster e Camelot Band.

Uno show ricco di musica e divertimento, con le esibizioni che partiranno alle 16.30 fino alla mezzanotte per la tradizionale ‘Festa dei Lavoratori’ organizzata da Cgil Bologna, Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uil Emilia Romagna e Bologna. La conduzione è affidata invece a Radio Città Fujiko, con Claudio Succi e Irene Papotti pronti a intrattenere, presentare e intervistare i vari ospiti e artisti, sotto la direzione artistica a cura di Arci.

Ai piedi del Nettuno e all’ombra della basilica di San Petronio, si preannuncia così un concertone infiammante capace di attirare in piazza tantissimi bolognesi e visitatori da fuori. E probabile, come sempre successo, che il Comune nella prossime settimane metta in campo anche la consueta ordinanza per limitare o stoppare la vendita di bevande alcoliche nell’arena dell’evento e la presenza di vari dehors. L’iniziativa, come di anno in anno, andrà in onda dalle 16 alla mezzanotte sui canali TV ER24 (canale 518 di Sky), su TRC Modena e TRC Bologna (canali 11 e 15 del digitale terrestre), su Radio Città Fujiko 103.1 e, per chi è fuori regione, in diretta streaming su Bologna in diretta. Per non perdersi neanche un minuto dello spettacolo.

Francesco Moroni