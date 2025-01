Il primo nato del 2025 a Bologna è Alessandro: chi sono gli altri bimbi

Bologna, 1 gennaio 2025 – Il 2025 inizia e c’è chi subito appende un fiocco (blu). È Alessandro il primo nato del nuovo anno, venuto al mondo una manciata di minuti dopo la mezzanotte nella nuova maternità del Policlinico Sant’Orsola. A mezzanotte e 27, per la precisione, un fagottino di tre chili e 3.

Poi è arrivata Giada, la prima bimba di 3 chili e 7, nata da una coppia di italiani alle 2.53 all’ospedale di Bentivoglio. Il Policlinico si aggiudica così la lieta “vittoria” sul primo parto del 2025.

Giada ha preceduto di pochissimo un’altra bambina nata sempre dopo la mezzanotte, alle 3.09, all’ospedale Maggiore: Nadia è il nome scelto questa volta dal papà italiano e dalla mamma di nazionalità polacca. Uno scricciolo di poco più di tre chili.

Inizia così al meglio il 2025 per i neo genitori, mentre l’Ausl fa il punto sui parti dell’anno appena concluso: 3.743 in generale a Bologna, 2.823 al Maggiore e 920 a Bentivoglio. Numeri leggermente in discesa rispetto al 2023, quando i parti furono 3.816 (2.975 al Maggiore e 841 a Bentivoglio).