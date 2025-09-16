Primo secolo per Rosina: "Il mio segreto?. Un bel matrimonio"

La storica famiglia persicetana Soldà che gestisce la farmacia di piazza del Popolo di San Giovanni in Persiceto, festeggia una signora centenaria. Stiamo parlando di Rosina Bergonzini che ieri ha compiuto cento anni. E per l’occasione parenti e amici hanno organizzato un momento di festa a cui ha partecipato il sindaco Lorenzo Pellegatti che ha portato i saluti e le congratulazioni dell’amministrazione comunale. Rosina è nata e ha sempre vissuto a San Giovanni, suo padre faceva i letti in ferro, si sposò nel dopo guerra con Giorgio Mattioli che aveva una ditta di commercio di legname presente a San Giovanni in via Farini dalla metà del 1800. E qui la coppia ha sempre vissuto e qui la signora seguiva la contabilità dell’azienda di famiglia. Dal matrimonio sono nate due figlie la prima Amelia che sposò il farmacista di San Giovanni Gianluigi Soldà dell’omonima farmacia presente nella cittadina da oltre 100 anni; mentre la secondogenita Maria Cristina si sposò con Valerio Fiori di Bologna. Attualmente Rosina ha 3 nipoti e 8 bisnipoti.

"Il segreto per arrivare a 100 anni? Un buon matrimonio – dice la signora Rosina –, basato sul rispetto e sull’amore reciproco e la buona tavola. La sera gioco ancora a carte con la signora Zoia che mi assiste e accudisce assieme ai miei familiari". "A Rosina – aggiungono i parenti – che ha sempre frequentato la chiesa, evidentemente, vista l’età raggiunta, fa bene l’aria di San Giovanni. Quando era più giovane amava andare al mare e in montagna a Cortina. Le piaceva leggere ed essere informata, e ha letto, fino a due anni fa, tutti i giorni il quotidiano il Resto del Carlino".

Pier Luigi Trombetta