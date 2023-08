"Primo soccorso alla Casa della Salute"

Ferragosto al lavoro per il sindaco di Casalecchio Massimo Bosso, alle prese con una serie di novità e di temi all’ordine del giorno dell’ultima estate di governo dell’amministrazione che guida da due legislature. In particolare, la Nuova Porrettana trasformerà la viabilità di accesso alla vallata del Reno ma anche il centro della città.

A che punto siamo?

"Un progetto voluto da tutti e che cambierà la città rendendola più vivibile e consentendo sistemazioni urbanistiche e ambientali prima impossibili. Il cantiere dello stralcio nord prosegue e già alla sua conclusione, prevista nel 2024, diminuiranno sensibilmente le auto su Casalecchio riducendo traffico di attraversamento e inquinamento. Sull’interramento della ferrovia il prossimo passaggio è la presentazione del progetto curato da Rfi al Cipe, siamo in contatto con la stessa Rfi per essere costantemente aggiornati sull’evoluzione dell’iter. Un interramento compatibile con lo stralcio stradale sud che potrebbe vedere l’avvio nel 2025".

Sono annunciate anche trasformazioni importanti per la Casa della Salute. Cosa cambierà?

"L’obiettivo di mandato è l’integrazione tra sportello sociale e sanitario per affrontare in modo ancora più funzionale e utile situazioni con problemi intrecciati. Al tempo stesso è in atto un’analisi di Regione e Azienda Usl, non ancora presentata e discussa, rispetto alla quale la Casa della Salute di Casalecchio potrebbe diventare un punto di primo soccorso per sgravare i Pronto Soccorso degli ospedali dai casi meno urgenti".

Anche svariati episodi di microcriminalità accaduti negli ultimi mesi hanno confermato il rilievo del tema sicurezza. Cosa potete mettere in campo?

"Avendo cablato in sostanza tutta la città, abbiamo in programma un aumento importante del numero di telecamere. Recentemente abbiamo inoltre avuto la conferma dell’ampliamento dell’organico di carabinieri a presidio del territorio di Casalecchio e di tutta l’Unione legato al passaggio da Stazione a Compagnia del presidio di Casalecchio di Reno. A questo si aggiunge l’apertura di un commissariato di Pubblica Sicurezza sul territorio dell’Unione".

L’urbanistica è sempre al centro del dibattito. In particolare la ‘torre Pedretti’ e l’insediamento Sapaba. Ci saranno novità?

"Tanti sono i cantieri pubblici e privati in corso e previsti e vorremmo avviare in questo mandato anche la riqualificazione di piazza Zampieri alla Croce. Sul Pedretti siamo in attesa di ricevere il progetto della nuova proprietà, per il Comune ciò che conta è il rispetto dei criteri già approvati, in particolare dello spazio a uso pubblico della piazza. Per l’insediamento nell’area ex Sapaba, l’Amministrazione cura il rapporto tra proprietà e Soprintendenze di Bologna e Roma che dovranno vagliare il progetto avendo bocciato il precedente".

Al suo partito, il Pd, si sente di indicare un percorso per la sua successione?

"Il centrosinistra si prepara a continuare, da una parte, e innovare, dall’altra, il progetto per la città, la candidatura dovrà quindi essere in linea con questo obiettivo. So che all’interno delle forze politiche sono in corso le necessarie valutazioni e io, se mi verrà richiesto, darò volentieri una mano alla o al candidato scelto di questa coalizione che speriamo si possa allargare".

Gabriele Mignardi