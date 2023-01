Bologna, primo tampone Covid al Marconi a un passeggero in arrivo dalla Cina

L'aeroporto Marconi di Bologna (foto Dire)

Tamponi Covid in aeroporto per chi arriva dalla Cina, a Bologna nessun passeggero li fa

Bologna, 10 gennaio 2023 – Primo tampone a un passeggero arrivato dalla Cina. Il test è stato eseguito questa mattina al Marconi, dal personale dell’Ausl, ed è risultato negativo. La persona controllata è un passeggero italiano, non dell’Emilia-Romagna, proveniente da Hong Kong e arrivato a Bologna dopo aver fatto scalo a Istanbul.

Il punto tamponi all’aeroporto ha preso il via a fine anno, in seguito all’ordinanza del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha introdotto l’obbligo dei tamponi antigenici Covid-19 e il relativo sequenziamento del virus per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. Al Marconi sono ’sorvegliati speciali’ i voli in arrivo da Dubai, ma anche le eventuali triangolazioni internazionali.