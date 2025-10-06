Primo Zecchi ucciso dalla Uno Bianca 35 anni fa, la commemorazione a Bologna. Sbordone: “Si prova sempre disagio e vergogna”

Bologna, 6 ottobre 2025 – La commemorazione dell'uccisione di Primo Zecchi da parte della banda della Uno bianca, composta in gran parte da poliziotti, si è tenuta oggi sul luogo dell’omicidio di 35 anni fa. Presenti tra gli altri anche la moglie Rosanna Zecchi, a lungo presidente dell'Associazione delle vittime della Uno bianca, il questore di Bologna, Antonio Sbordone, il prefetto Enrico Ricci.

"Vi confermo semplicemente il senso di disagio e anche di vergogna che ogni volta si prova in una circostanza come questa", ha detto il questore. Zecchi fu ucciso il 6 ottobre 1990 in via Zanardi: freddato perché, dopo aver assistito a un'azione della banda, cercò di avvisare le forze dell'ordine e di prendere appunti su ciò che aveva visto.

"Comunque voglio dire soprattutto che io voglio bene alla signora Zecchi – ha aggiunto il questore – perché è una persona buona e dolce, una persona che ha capito e che ha saputo fare le differenze. La vedo sempre addolorata, come evidentemente il primo giorno, perché è un dolore che non può passare, ma credo che abbia assolutamente superato i rancori". Zecchi ha saputo "apprezzare le istituzioni e quello che hanno fatto per ristabilire la verità in questa storia bruttissima. Credo che questo per noi sia stato un premio. La signora Zecchi per noi è sicuramente un premio", ha affermato Sbordone. Zecchi ha compreso che quelli della Uno Bianca erano "delinquenti e banditi che purtroppo indossavano una divisa", ma anche che "le istituzioni hanno saputo reagire e non solo in quella circostanza, ma anche successivamente, per riconquistare la fiducia della comunità".

Nella giornata di oggi "è doveroso conservare la memoria intanto di un cittadino perbene, di un uomo coraggioso che alla presenza di una violenza in atto ha reagito", ha dichiarato il prefetto Enrico Ricci.

I familiari delle vittime sulle indagini in corso

"Ho avuto un abboccamento informale con il nuovo capo della Procura di Bologna", Paolo Guido, "ma giustamente non si è sbottonato in alcun modo. Dice di aver fiducia, finché procedono, ma in questo momento non ci sono novità di alcun tipo. Siamo in attesa", ha detto Alberto Capolungo, presidente dell'Associazione delle vittime della Uno bianca, in merito alle indagini ancora in corso sulla banda guidata dai fratelli Savi.

"L'uccisione di Zecchi non è la prima della banda, ma la prima di una lunga serie di 15 omicidi concentrati in pochi mesi – ha ricordato Capolungo – quasi tutti senza motivazione. O almeno senza la motivazione di quello che è un normale comportamento di una banda, cioè lo scopo di lucro. Da qui sarebbero potuti andarsene tranquillamente, evidentemente hanno proprio voluto colpire chi stava compiendo, in opposto a loro, il suo dovere di bravo cittadino ed è per questo che Zecchi resta per Bologna un esempio indelebile".