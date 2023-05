Principio d’incendio allo zuccherificio della Co.Pro.B

Una nube nera si è levata, ieri, intorno alle 9, nella zona industriale di Minerbio. A prendere fuoco, pare per un corto circuito, la torre di raffreddamento dello zuccherificio Co.Pro.B (Cooperativa Produttori Bieticoli). Il rogo è stato domato in breve tempo. Non sono rimaste coinvolte persone e le fiamme sono state spente prima che potessero raggiungere gli altri plessi del grande ed importante stabilimento di produzione dello zucchero da barbabietole. Sul posto, oltre ai pompieri intervenuti con varie squadre ed autobotti, anche la Polizia locale di Minerbio-Baricella-Malalbergo. Gli agenti della locale si sono adoperati per isolare temporaneamente la zona e permettere le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco.