Principio di incendio in stazione a Bologna: paura per il fumo

Bologna, 23 dicembre 2023 – Non erano bastati i ritardi apocalittici causati da un guasto sulla linea Adriatica all’altezza di Faenza, in serata c’è stato anche un principio di incendio (video) in stazione a Bologna. La zona più interessata è quella del piazzale ovest dove i passeggeri hanno visto un denso fumo invadere l’area.

Vigili del fuoco in stazione a Bologna

Due le squadre dei vigili del fuoco intervenute per individuare il principio di incendio: secondo le prime informazioni, il problema si è verificato nel cesto porta rifiuti di un carrello degli inservienti per la pulizia.

Probabilmente un mozzicone lasciato acceso, ha innescato il principio di incendio che è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco. I pompieri hanno provveduto a chiudere una parte della stazione per il troppo fumo e due inservienti addetti alla pulizia sono stati visitati dai sanitari del 118 per avere inalato il fumo.