Priolo agita il Pd. Sindache e consigliere: ecco chi potrebbe sfidare Mazzoni

Irene Priolo ravviva il dibattito sul congresso provinciale del Pd. E, dopo aver bocciato l’ipotesi di una candidatura unitaria della segretaria provinciale dem Federica Mazzoni, dal Salotto di Patrizia Finucci Gallo, dice quello che in tanti pensano da un po’ nell’area riformista: buttiamoci nella mischia. Niente accordi al vertice e meno volemose bene: è tempo di contarsi. Con un’idea che sta agitando le acque del Congresso Pd: puntare su una candidatura femminile alternativa all’attuale segretaria provinciale, che dia "freschezza al partito" e rappresentanza all’ala riformista. Un’ipotesi, quella ventilata dall’assessora regionale di un Congresso tutto al femminile, che limiterebbe le ambizioni di Matteo Meogrossi (vicino ad Andrea De Maria), attuale vicesegretario, papabile sfidante di Mazzoni, e metterebbe una pietra tombale a un accordo tra le anime Pd che vedrebbe il bis di Luigi Tosiani (area Bonaccini) al Regionale e appunto Mazzoni (area Schlein) al provinciale. Da qui, è normale che in alcuni ambienti dell’area riformista e anche ai piani alti della Regione forse si sarebbero preferiti toni più cauti. Resta, comunque, evidente che lo scenario di un Congresso di scontro sembra un po’ anche il riflesso della spaccatura Pd a livello nazionale, come visto in Europa sul riarmo con lo stesso Bonaccini che ha infranto la "pax" con Schlein.

Morale: quella che sembrava una suggestione, potrebbe prendere forma. E, ieri, qualche nome al femminile di fede riformista (che in loco mette insieme l’area De Maria e l’ala Critelli-Aitini) è cominciato a girare. Tra le più papabili, vista l’insistenza di Priolo anche sull’anima metropolitana del partito contrapposto a quella ’bolognacentrica’, ci sono le sindache Claudia Muzic, regina di preferenze per tre volte ad Argelato (e moglie di Meogrossi, ndr), e Debora Badiali, prima cittadina di Budrio. Entrambe spingono per un congresso vero, ma sembrano anche poco propense a mettersi in gioco visto l’impegno amministrativo.

In alternativa, potrebbero giocarsela la giovane neocapogruppo Pd in Comune Giorgia de Giacomi, la segretaria Pd di Casalecchio Alice Morotti, ma anche la consigliera dem Giulia Bernagozzi, coordinatrice della Conferenza donne. Si vedrà. Da qui a maggio-giugno (data papabile del congresso dem) le tante strade della politica restano aperte.