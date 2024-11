Priolo vola nei consensi: "Ora basta polemiche. E patto post-alluvione"

Irene Priolo, capolista Pd e presidente facente funzioni della Regione, è la terza candidata più votata a livello regionale. Soddisfatta?

"Confesso che quasi 17mila preferenze sono un risultato inaspettato, che mi ripaga del lavoro e dell’impegno di questi anni e che intendo restituire con altrettanta energia e passione nel lavoro che ci attende. Ringrazio tutte le persone che mi hanno votata, credendo in me e nel progetto del centrosinistra. Onoreremo questo patto per l’Emilia-Romagna".

Lei disse: non sono stata una presidente supplente, ma una presidente vera. Che consiglio dà a Michele de Pascale?

"Nessun consiglio e tutto il sostegno necessario. Non è retorica: abbiamo eletto un presidente giovane, ma con una grandissima esperienza e competenza da amministratore, l’Emilia-Romagna è in ottime mani. Io sono una di squadra e interpreto il mio impegno come servizio alla comunità, per cui Michele troverà sempre in me un supporto".

Il neo presidente ha ribadito la necessità di un patto repubblicano con Meloni sul post-alluvione: lei che ha vissuto le tante polemiche degli ultimi mesi, crede sia fattibile?

"È indispensabile. Le istituzioni dovrebbero sempre collaborare, a maggior ragione nei momenti di emergenza. In questo anno e mezzo non è stato così e non ha fatto bene a nessuno. Giusto quindi ripartire da qui".

La sanità è un dossier centrale. De Pascale dovrebbe tenere per sé la delega o puntare su tecnico?

"La squadra la fa il presidente nella sua autonomia. Nel merito, la difesa e il rilancio della sanità pubblica sono una priorità assoluta per l’Emilia-Romagna e dovrebbe esserlo anche per l’Italia: a prescindere da chi gestirà la delega trovo naturale che il nuovo presidente voglia occuparsene anche in prima persona".

Toto-giunta: qualcuno dice che potrebbe guidare il consiglio regionale, altri che potrebbe tornare nella squadra di governo. Ha ambizioni sul tema?

"In cinque anni non mi sono mai tirata indietro, anche nelle situazioni più difficili e impensabili, dedicandomi a quello che era più utile per l’Emilia-Romagna, non per me. Ho sempre fatto così e, se mi guardo indietro, è un approccio che alla lunga paga. Il Presidente saprà fare le scelte più opportune e le nostre liste hanno espresso tante valide competenze".

Le donne della lista Pd hanno avuto ottimi risultati. Conti, la più votata, dice che non c’era un derby interno con lei sulle preferenze. Che cosa ne pensa?

"La competizione era col centrodestra per un’idea diversa di Regione, non tra i candidati dello stesso partito. Le preferenze sono uno strumento, non il fine. Ne ho prese tante di più di quello che avevo sperato e di questo sono infinitamente grata ai bolognesi. È stata una campagna elettorale anomala: non mi ha permesso di correre tanto per me, dovendo anteporre al mio risultato la gestione della Regione e delle emergenze, spesso fuori da Bologna, fino all’ultimo giorno. La politica deve essere a servizio della comunità, soprattutto quando gravemente colpita. Credo che questo approccio abbia fatto bene all’Emilia-Romagna e al nostro risultato complessivo. Ciò detto, il fatto che due donne abbiano preso così tante preferenze è un bel segnale: spesso si parla di quote per le donne, qui abbiamo ribaltato la tradizione!".

Tra i più votati Pd ci sono ex primi cittadini (come lei che guidò Calderara). Si deve puntare ’sul partito dei sindaci’?

"No, è giusto candidare chi ha, insieme, credibilità, competenze e riconoscibilità. Spesso i sindaci uniscono queste caratteristiche. Chi ha fatto bene questa esperienza, quando arriva in Regione sa come funziona la macchina amministrativa e quali sono le sue leve".

Il Pd ha toccato quota 43%. Mentre sono andati male i riformisti e il M5s. Crede che ci sia spazio (in giunta) e non solo per il campo largo?

"Il risultato è merito di tutti, vale per i candidati, sia eletti che non eletti, e vale anche per le forze politiche e civiche che hanno sostenuto Michele. Spetterà al presidente trovare la sintesi giusta, ma il Pd non coltiva alcuna autosufficienza".