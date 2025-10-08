Pro Pal, il corteo dei 5mila per Gaza: traffico nel caos, Bologna ancora paralizzata

Bologna, 8 ottobre 2025 – Città paralizzata, ancora una volta, in nome della Palestina. Di nuovo, una marea umana, dopo gli scontri degli ultimi giorni e dopo la manifestazione vietata dal Viminale con provvedimento anche del questore Antonio Sbordone del 7 ottobre, si è riversata anche oggi per le vie del centro storico, bloccando per ore i viali, con auto e mezzi a motore spento e clacson impazziti.

A mandare il traffico in tilt, oltre cinquemila manifestanti pro-Pal, scortati dalle forze dell’ordine, tra gli agenti della Digos e i mezzi di polizia e carabinieri (foto).

Sventolano bandiere della Palestina, cori e striscioni al corteo (FotoSchicchi)

Blindata in via precauzionale dalle forze dell’ordine la stazione ferroviaria, tra gli obiettivi sensibili del “blocchiamo tutto” degli attivisti. Che oggi, dopo una conferenza stampa improvvisata degli avvocati a sostegno della causa palestinese, sono partiti, intorno alle 19, da piazza Maggiore. Invasa strada Maggiore, i viali, via Irnerio, piazza dei Martiri, via Marconi e Ugo Bassi, con bandiere della Palestina, striscioni, fumogeni e cori al grido ripetuto “Meloni dimissioni”.

Un momento del corteo dei Pro Pal dell'8 ottobre 2025 (FotoSchicchi)

Una protesta a cui hanno aderito tante anime antagoniste cittadine, indetta da Usb, a capo della mobilitazione con Potere al Popolo.

Nella folla, è stata avvistata anche Irene Soldati, che era imbracata sulla Global Sumud Flotilla, appena rimpatriata da Israele.

“Di fronte all’attacco e al sequestro” di questa mattina “da parte di Israele delle imbarcazioni dirette a Gaza e davanti alla violenta repressione che ha colpito il 7 ottobre, a Bologna – dicono gli organizzatori –, il movimento di solidarietà per la Palestina, rilanciamo con forza la mobilitazione”.

Gli attivisti in piazza definiscono “vergognosa la gestione” dell’ordine pubblico di martedì sera, tra scontri, idranti, manganellate e feriti.

E poi parlano anche di “cariche” della polizia “a caso, come accaduto in via Rizzoli. Ma non ci fermeremo. Blocchiamo tutto, le autostrade, i porti, soprattutto ogni giorno i tentativi di normalizzare la collaborazione con Israele. Finirà l’entità razzista, sionista e coloniale”.

Disagi al traffico (FotoSchicchi)

Al microfono, anche l’avvocata Marina Prosperi: “E’ in carcere a soli 22 anni”, grida, riferendosi all’attivista arrestata martedì sera al corteo vietato: è prevista per domani mattina l’udienza di convalida e gli attivisti annunciano un presidio di protesta davanti alla Dozza

. “C’è un’altra ragazza che è in ospedale e sta soffrendo molto – prosegue Prosperi –. È la stessa repressione che l’altra sera non ha provocato un arresto, ma ha provocato lesioni. Ci siamo uniti, noi avvocati di tutta Italia, contro questo, contro il genocidio. A Bologna è stata impedita la manifestazione, la stessa che invece è stata fatta a Torino e a Cagliari”.

Il raduno in piazza Maggiore, il corteo terminerà con la partecipazione di migliaia di persone (FotoSchicchi)

E così, intonando quei cori che si sono ripetuti continuamente in questi giorni - “Bologna lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare” -, il serpentone ha iniziato a sfilare verso le Due Torri, ‘bloccando’ il centro storico.

E sui viali, in direzione di Porta San Donato, non sono mancate critiche degli attivisti a Regione e Comune, mentre intorno la viabilità era immobile: “Fuori Israele dal nostro Paese – grida al megafono Federico Serra di Usb –. E lo diciamo anche all’Emilia-Romagna: fuori Israele dal porto di Ravenna. E lo ribadiamo anche al sindaco Matteo Lepore, che balbetta e parla di buoni e cattivi: che faccia qualcosa per bloccare Israele”.

Nel frattempo, la folla è aumentata a dismisura e dalle poche centinaia iniziali, i manifestanti pro-Pal sono diventati migliaia: “Siamo partiti in cinquemila e ora siamo diecimila”, intonano gli organizzatori, arrivati in piazza Maggiore attorno alle 21,30. “Si parte e si torna insieme: abbiamo dimostrato anche al sindaco, che ci voleva dividere in buoni e cattivi, che la risposta è l’unità del movimento della Palestina”.