Pro Pal, il volantino choc: “Celebriamo il 7 ottobre”. Lepore: “Basta nutrire l’odio”

Bologna, 6 ottobre 2025 – "Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese”. Facendo eco ai cori della piazza più violenta, è questo lo slogan scelto per l’ennesima manifestazione che Bologna si appresta a ospitare proprio nel giorno del macabro secondo anniversario della strage in cui Hamas massacrò 1.200 israeliani e che, di fatto, diede avvio alla rappresaglia del governo di Netanyahu e all’odierno massacro a Gaza. Ma a quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate, il Viminale è pronto a vietare la manifestazione organizzata dai Giovani palestinesi. Visti i precedenti della scorsa settimana, però, c’è timore per il nuovo appuntamento alle 19,30 in piazza del Nettuno. Che, ovviamente, non è stato preannunciato in Questura, come quasi sempre accade nell’ambito di manifestazioni antagoniste. La preoccupazione per nuovi scontri alimentati da un odio diffuso, è alta.

Durissima la presa di posizione del sindaco Matteo Lepore: «Scendere in piazza inneggiando agli atti terroristici del 7 ottobre – dice – è vergognoso e va condannato e respinto in modo fermo. Chi promuove iniziative di questo tipo non ha nulla a che fare con chi si batte per la pace in Palestina e fa solo il gioco di chi nega il genocidio a Gaza. L’antisemitismo non è la soluzione, ma la benzina sul fuoco, l’odio che porta altro odio. Chi organizza queste manifestazioni vuole boicottare il movimento per la pace e Gaza».

Una condanna che arriva anche da Fratelli d’Italia. «Gravissimo e oltre ogni senno che il gruppo ‘Giovani Palestinesi Bologna’, invochi una manifestazione in Piazza Nettuno il prossimo 7 ottobre per celebrare la strage di Hamas con migliaia di giovani israeliani freddati e altri presi in ostaggio – dice Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia –. È atroce, una follia senza senso e molto pericoloso. Questa manifestazione va assolutamente bloccata e gli organizzatori individuati e fermati. Il sindaco Lepore, che ha tollerato tutto quello che è accaduto in questi giorni per mano dei Pro Pal, intervenga con tutti i mezzi a sua disposizione per impedire che si tenga questa follia che alimenta l’odio e giustifica il terrorismo. Qualsiasi tentennamento finirà per favorire questi folli. Siamo oltre la libera espressione. Festeggiare per un massacro non è tollerabile. Va evitato, a maggior ragione dopo quello che abbiamo visto accadere nei giorni scorsi a Manchester».

Questo, mentre la Digos sta acquisendo decine e decine di video degli scontri dei giorni passati. Che partono dai primi disordini di mercoledì sera, per affrontare poi i due tentativi di assalto alla stazione di giovedì, degenerati in serata in tre ore di feroce guerriglia, e infine gli scontri in autostrada e tangenziale a margine del grande corteo dello sciopero generale. Un lavoro teso a identificare i violenti, che hanno strumentalizzato una piazza di pace in solidarieta con la Global Sumud Flotilla, al solo scopo di mettersi, ancora una volta, in mostra.

Una violenza anche ‘esportata’, visto che tra gli antagonisti arrestati sabato a Roma c’è anche un trentenne bolognese, fermato dalla polizia dopo gli scontri che hanno funestato il corteo. Come i compari già identificati a Bologna negli scorsi giorni, anche lui è ignoto agli uffici della Digos. Una piaga, quella dei maestri del disordine, che mette in ombra l’impegno di migliaia di persone che sono scese in piazza per la pace a Gaza. Una necessità di fermare un massacro di palestinesi ribadita anche ieri al Dall’Ara: in curva è apparso lo scriscione ‘Stop al genocidio’.