Pro Sesto prova di orgoglio: Renate battuto 1-0. L’Atalanta invece resta a mani vuote

La Pro Sesto espugna il campo del Renate con il gol di Florio e si rilancia nella corsa verso i playout. Il primo tempo lascia rimpianti da ambo le parti. La Pro ha un’occasione enorme dopo dieci minuti, quando Baldassin frana su Bruschi provocando un rigore che il numero 98 calcia centralmente: Ombra sembra spiazzato, ma riesce a deviare in corner col piede sinistro. Dalla parte opposta fa quasi tutto Sorrentino, imprendibile per i difensori di Angellotti. Al 22’ l’attaccante nerazzurro salta anche Del Frate, ma Toninelli interviene in extremis prima dell’ultimo tocco a porta sguarnita dell’avversario. L’estremo difensore biancoceleste si supera poco dopo la mezz’ora quando ancora Sorrentino devia di testa su calcio d’angolo: qualche giocatore tra i padroni di casa chiede timidamente la rete, impossibile stabilirlo senza l’ausilio della goal line technology. Nella ripresa le occasioni sembrano diradarsi, il Renate fatica ad entrare nella trequarti avversaria e la Pro ne approfitta per riempire l’area con l’inserimento dalle retrovie di Florio, che calcia al volo il traversone da destra di Poggesi e fulmina l’estremo difensore avversario al 62’. Renate e Pro Sesto avevano interessi, da osservatori esterni, anche per quel che riguardava il risultato tra Fiorenzuola e Atalanta. Ospiti avanti con Palestra nel primo tempo, pari di Oneto nella ripresa e sorpasso di Musatti nel recupero.

RENATE-PRO SESTO 0-1 (0-0) FIORENZUOLA-ATALANTA 2-1 (0-1).

Mattia Todisco