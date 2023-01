Processi pendenti in diminuzione "Ma al penale il 40% viene prescritto"

Quattro processi penali su dieci in appello si concludono con la prescrizione nel distretto di Bologna, che comprende tutta l’Emilia-Romagna. "Una sconfitta per la dimensione giudiziaria", secondo il presidente della Corte Oliviero Drigani, alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Gli arretrati, però, sono diminuiti. Il primo gennaio 2022, i fascicoli per affari penali pendenti erano 17.997 per le tre sezioni e la Corte d’Assise; nel corso dell’anno, ne sono sopravvenuti 7.419 e smaltiti 9.539, arrivando così, al 31 dicembre, a 15.877 pendenze. Il 41% dei processi si è chiuso, però, con la dichiarazione della prescrizione.

Per quanto riguarda il civile, anche qui le pendenze sono in calo: erano 8.925 a inizio dell’anno scorso, 7.618 invece alla fine, il 14,6 per cento in meno. Nota di merito per la sezione lavoro, "quella che funziona meglio di tutte" spiega il presidente Drigani, che ha ridotto le pendenze da 789 a 591. Ma il problema della carenza di personale in organico, amministrativi in primis, rimane e causa di grosse difficoltà di gestione, fanno presente anche le dirigenti di Corte d’Appello e Procura Generale Elisabetta Bovi e Vilma Zini.

Proprio per evidenziare questa carenza, è dei giorni scorsi la provocazione della presidente reggente del tribunale di Sorveglianza, che si è inserita nei turni del centralino per rispondere al telefono, in mancanza di personale apposito.