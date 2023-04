Processione delle Palme L’arcivescovo Zuppi: "Pace e accoglienza"

Un breve tragitto ricco di significato. La tradizionale processione delle Palme parte dal portico di fronte al sagrato della Basilica di San Petronio e arriva fino all’entrata della chiesa. I ramoscelli d’ulivo vengono benedetti dal cardinale arcivescovo Matteo Zuppi nel cuore della città, tra lo stupore di turisti e di chi il sabato sera fa la sua solita passeggiata in centro.

Il tema scelta è quello de ’La pietra scartata è diventata testata d’angolo’, un brano evangelico che indica come tutti possano con un piccolo gesto dare un grande contributo alla città degli uomini.

"La quaresima ci ha portato fino alla soglia della Pasqua – ha spiegato il cardinal Zuppi – per entrare insieme al Signore Gesù Cristo nella sua gloria. Speriamo ci dia anche le risorse per liberarci dalle cose inutili ed avere le idee più chiare su pace, accoglienza e solidarietà. Siamo invitati a riconoscerlo come l’inviato del Padre, e ad accoglierlo come il consigliere meraviglioso, a seguirlo come il pastore buono, a fidarci di lui, rocca che non muta".

La domenica della Palme segna un momento di passaggio, si parte con la gioia di accogliere Gesù che entra in Gerusalemme su un semplice puledro e si arriva al dolore di vederlo crocifisso per poi vederlo vincere la morte.

E’ la sofferenza di chi viene scartato ed è lo stupore di chi poi scopre di essere importante perché in grado di fare qualcosa per l’altro.

E’ questa in sintesi la testimonianza di Giuseppe che, durante la veglia, racconta il percorso che lo ha visto trascorrere 15 anni della sua vita in carcere e oggi essere un operatore in una cooperativa sociale occupandosi dei più deboli.

La stessa trasformazione che Papa Francesco chiede alla Chiesa di raggiungere attraverso un sinodo affinché venga realizzato pienamente il Concilio Vaticano II.

"Abbiamo fiducia in Gesù – ha concluso l’arcivescovo Zuppi prima di procedere alla benedizione dei ramoscelli d’ulivo – specie in questo tempo che i cantieri del sinodo ci chiedono di edificare insieme la Chiesa, senza disperdere le energie e secondo il progetto del Signore. Lui è architetto e fondamento, la sua croce l’argano che costruisce per condividere nella pace con i fratelli tutti questa casa comune".

In basilica erano presenti circa 1.500 fedeli.

Massimo Selleri