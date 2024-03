Processo 2 Agosto 1980, ok alla perizia sul video girato in stazione. Accolta l’istanza dei difensori di Bellini

Bologna, 13 marzo 2024 - Ok dalla Corte d'Assise d'appello, presieduta dal giudice Alberto Pederiali, alla perizia sul video girato in stazione a Bologna la mattina del 2 agosto 1980 dal turista Harald Polzer. A chiedere l'esame erano stati i difensori dell'ex di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini, a processo per la strage in stazione, mentre la Procura generale e le parti civili si erano opposte.

Strage 2 agosto 1980, il video proiettato durante il processo che inquadra un uomo simile a Bellini

I periti Eugenio Premuda e Giacomo Manghi avranno 20 giorni di tempo per stabilire da quale posizione furono effettuate le riprese in stazione a Bologna la mattina della strage, se dal finestrino, dunque con il turista ancora sul treno (come sostengono la Procura generale e le parti civili), oppure da terra, come ipotizzano i legali dell'imputato.

Da ciò dipenderebbe infatti l’orario della ripresa: se fosse fatta dal treno risalirebbe a pochi minuti dopo l’esplosione, poiché nel giro di mezz’ora la carrozza su cui si trovava Polzer fu sganciata e spostata per agevolare i soccorsi che dovevano raggiungere il binario accanto, altrimenti potrebbe supportare la teoria della difesa che le immagini si riferiscano a diverse ore dopo (12,15/13,15), per cui Bellini ha un alibi.

E dunque, l’uomo immortalato dal video non potrebbe essere lui. La perizia verrà discussa in aula all’udienza fissata per il 10 aprile. Questa mattina poi lo stesso Bellini ha reso nuove spontanee dichiarazioni alla Corte. “Il 2 agosto a Bologna c’era il Mossad. C’erano Kram, poi un uomo e una donna, noti esplosivisti. Lo sapeva Ugo Sisti e mi ha detto tutto”. Bellini ha parlato per circa un'ora, in un discorso a tratti ingarbugliato, sul suo rapporto con l’allora procuratore capo di Bologna Ugo Sisti e suoi spostamenti la mattina della strage della stazione e nei giorni successivi.

L'ex di Avanguardia ha spiegato che lui e il fratello Guido avevano ricevuto da Sisti il compito di ricucire il lodo Moro. In particolare, Guido doveva entrare in rapporto diretto con i palestinesi, e lui invece fotografare i palestinesi “con determinate caratteristiche fisiche” a Bologna, nell'ospedale di Reggio Emilia e a Firenze, per individuare eventuali terroristi. “Io non sto dicendo che a fare la strage di Bologna sono stati i palestinesi, dico quello che ho fatto io in quel periodo. Noi con Sisti abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per ricucire il lodo Moro”, ha affermato l’imputato.