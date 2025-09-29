Bologna, punto interrogativo

CronacaAmato, al via il processo d’appello. La difesa: “Serve una nuova perizia tossicologica”
29 set 2025
CHIARA GABRIELLI
Cronaca
Amato, al via il processo d’appello. La difesa: “Serve una nuova perizia tossicologica”

Il medico 65enne – in aula con l’aiuto di una stampella – è accusato di avere ucciso moglie e suocera e in primo grado è stato condannato all'ergastolo. I giudici della Corte d'Assise lo avevano definito: "Un freddo e spietato assassino"

Bologna, 29 settembre 2025 - Iniziato alle 9.30 questa mattina il processo d'appello a carico di Giampaolo Amato, è accusato di avere ucciso moglie e suocera. Amato, testa bassa, scortato dalle guardie, si è presentato in camicia azzurra, con una stampella. Il presidente della Corte Domenico Stigliano ha dato l'ok alle riprese in aula.

Per i giudici di primo grado, Giampaolo Amato uccise moglie e suocera non solo per il desiderio di vivere liberamente la relazione con l’amante più giovane e di ereditare il denaro delle sue vittime, quindi, ma per un insieme di “pressioni” ben più complesse.

Un anno fa, l’oculista ed ex medico della Virtus basket di 65 anni è stato condannato all’ergastolo per avere ucciso la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo, a 22 giorni di distanza l’una dall’altra nell’ottobre 2021, avvelenandole con un mix di farmaci ospedalieri, Midazolam (benzodiazepina) e Sevoflurano (anestetico).

E oggi si apre il processo d'appello. I giudici della Corte d'Assise, motivando la sentenza di primo grado, avevano definito Amato "un freddo e spietato assassino" e parlato di "prove inconfutabili" pur in assenza di "una pistola fumante".

Tutto il contrario secondo i nuovi difensori dell'imputato, gli avvocati Franco Coppi e Valerio Spigarelli, che sostengono sia necessaria una nuova perizia tossicologica e che "manca, comunque, il movente". Per i difensori, in aula è presente oggi solo l'avvocato Spigarelli. La procura generale è rappresentata dall'avvocato generale Ciro Cascone e dalla sostituta pg Antonella Scandellari.

